Cần Thơ Chương trình lái thử xe Subaru được tổ chức tại sân vận động Cần Thơ từ nay đến ngày 8/12.

Motor Image Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền xe Subaru tại thị trường Việt Nam, mang đến cho những người yêu thương hiệu xe Subaru tại Cần Thơ chương trình lái thử xe và trải nghiệm xe với địa hình mô phỏng Subaru Ultimate Test Drive (SUTD) ngày 6-8/12.

Được tổ chức tại sân vận động Cần Thơ, chương trình lái thử mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm các mẫu xe Subaru Forester 2019, Outback. Những chướng ngại vật được thiết kế riêng giúp người lái trải nghiệm những ưu điểm nổi trội của Subaru về hệ thống treo, khung gầm và những công nghệ cốt lõi đã làm nên khả năng vận hành của xe. Trong đó, nổi bật là công nghệ an toàn hỗ trợ người lái EyeSight độc quyền của Subaru.

Subaru tổ chức chương trình lái thử xe tại sân vận động Cần Thơ từ ngày 6 đến 8/12.

Cross Roller giúp người lái hiểu được lợi ích của hệ thống điều khiển thân xe linh hoạt (Vehicle Dynamics Control) và cấu trúc khung xe cứng vững khi có một bánh xe không tiếp đất. Slip Roller mang đến trải nghiệm thế mạnh của S-AWD trong trường hợp các bánh xe bị quay trơn nhưng xe có khả năng vượt qua địa hình mà vẫn ổn định tay lái. Side Ramp giúp người lái nhận thức rõ tầm quan trọng của độ cứng khung gầm và sự cân bằng của xe để giúp duy trì sự ổn định khi di chuyển trong điều kiện địa hình khó.

X-MODE Ramp cho phép người lái trải nghiệm khả năng vượt đường dốc trơn trượt hoặc những địa hình đường khó khăn, gồ ghề. EyeSight giúp người lái trải nghiệm tính năng phanh phòng tránh va chạm, kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng.

Công nghệ an toàn hỗ trợ người lái EyeSight là thành quả nghiên cứu mới từ các kỹ sư Subaru để nâng cao khả năng an toàn và bảo vệ khách hàng cho các mẫu xe của hãng. Tại Mỹ, các xe Subaru được trang bị EyeSight có doanh số ấn tượng với tổng lượng xe bán ra đạt hơn một triệu xe. EyeSight hoạt động bằng việc sử dụng hai stereo camera, liên tục quét hình ảnh thu nhận được trên đường, tối ưu hệ thống kiểm soát hành trình. Công nghệ giúp người lái xử lý tình huống nguy cấp khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi bên trong.

Khách hàng có dịp trải nghiệm các mẫu xe Subaru Forester 2019, Outback tại sự kiện.

Tính năng nổi bật nhất của EyeSight là phanh phòng tránh va chạm. Tính năng này có thể tự động áp dụng lực phanh cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp, giúp khách hàng tránh hoặc hạn chế rủi ro va chạm phía trước xe. Theo số liệu thống kê của IIHS ở thị trường Mỹ, EyeSight đã giúp giảm thiểu tỷ lệ va chạm từ phía sau với các xe lên đến 85%.

Ngoài ra, khu vực sự kiện cũng dành một phần không gian để trưng bày Subaru Forester 2019. Đây là mẫu xe thuộc thế hệ thứ năm, được nâng cấp đáng kể so với phiên bản trước. Khách hàng sẽ dễ dàng tìm hiểu và được tư vấn tốt nhất về xe.

Dòng xe Forester 2019 của Subaru thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, khỏe khoắn cùng không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành và các tính năng an toàn.

Subaru Forester 2019 được trang bị đủ cả 4 công nghệ cốt lõi của Subaru là động cơ Boxer, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD), hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP) và EyeSight. Đây là mẫu SUV đẳng cấp đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng với doanh số ấn tượng chỉ sau ba tháng ra mắt. Với thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, khỏe khoắn cùng không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành và các tính năng an toàn, Forester là gợi ý trong những chuyến đi cho cả gia đình mọi lúc mọi nơi.

Bảo Trân