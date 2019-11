Lãi suất bình quân qua đêm liên ngân hàng đã giảm sau khi lên đỉnh 4,55% một năm.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, ngày 27/11, lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt trở lại khi kỳ hạn qua đêm chỉ còn 3,83%, kỳ hạn một tuần là 4% một năm. Các kỳ hạn dài hơn có doanh số giao dịch ít, song lãi suất cũng giảm đáng kể.

Trước đó, vào ngày 26/11, lãi suất liên ngân hàng đã lên rất cao. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng lên mức 4,55% một năm, kỳ hạn một tuần là 4,92% mỗi năm. Đây là hai kỳ hạn chiếm nhiều nhất trong tổng doanh số giao dịch liên ngân hàng.

Lãi suất thị trường hai quay đầu giảm. Ảnh: PV.

So với phiên giao dịch liền kề trước đó là 25/11, lãi suất liên ngân hàng ngày 26/11 tăng 0,74 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm và một điểm phần trăm ở kỳ hạn một tuần. Các kỳ hạn khác cũng ghi nhận lãi suất tăng mạnh so với phiên liền trước. Nếu so với thời điểm giữa tuần trước, lãi suất liên ngân hàng đã tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, trong ngày 26/11 Ngân hàng Nhà nước đã bơm hơn 23.300 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng thương mại qua thị trường mở (OMO) với lãi suất chỉ còn 4% một năm thay vì 4,5% mỗi năm như trước đó. Đây đồng thời đánh dấu lần giảm lãi suất OMO thứ hai trong năm nay của cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ vốn giá rẻ cho các nhà băng. Nhờ đó, lãi suất thị trường hai đã nhanh chóng hạ nhiệt.

Trước đó, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh được các chuyên gia đánh giá chủ yếu do yếu tố mùa vụ khi nhu cầu thanh toán cuối năm ở các ngân hàng tăng cao. Nhưng nhìn tổng thể, các chuyên gia cho rằng cân đối vốn và thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện tốt hơn nhiều và có khác biệt lớn so với những năm trước.

Cụ thể là thời điểm này năm ngoái, trên thị trường mở (OMO) tầm tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã bơm khoảng 60.000 tỷ đồng, nhưng năm nay thì gần như rất ít. Điều này chứng tỏ thanh khoản của các ngân hàng hiện khá ổn định.

Lệ Chi