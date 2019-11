Phát biểu tại buổi chia sẻ "Chung tay quản lý nguồn nước tại vùng Tây Nam Bộ" sáng 25/11 tại Hà Nội, ông Đỗ Hữu Hào, Phó tổng giám đốc công ty TNHH La Vie, cho biết: "Là một công ty thành viên của Nestlé Waters, bên cạnh sứ mệnh đem lại sản phẩm nước uống chất lượng đến người tiêu dùng, La Vie luôn đặt ý thức môi trường là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững".

Ông Đỗ Hữu Hào - Phó tổng giám đốc công ty TNHH La Vie phát biểu tại sự kiện

Chính vì vậy, trong thời gian qua, La Vie đã thực hiện rất nhiều hoạt động phối hợp với cộng đồng nhằm bảo vệ nguồn ngước tại khu vực nhà máy La Vie tại Long An, đồng thời từng bước thực hiện các chương trình để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế AWS trong quản lý nguồn nước ngầm.

Chung tay quản lý nguồn nước - Alliance for Water Stewardship (AWS) - là việc sử dụng nguồn nước công bằng xã hội, bền vững về môi trường và mang lại lợi ích về kinh tế. AWS phải được thực thi với một quá trình có sự tham gia của các bên liên quan trong phạm vị khu vực ảnh hưởng. Bốn vấn đề chính sẽ được AWS giải quyết là khan hiếm nguồn nước, hạn chế ô nhiễm, công bằng xã hội khi sử dụng nước và bảo vệ hệ sinh thái.

Để đạt chứng chỉ AWS, La Vie cần đảm bảo đáp ứng đủ 30 tiêu chí và 98 chỉ tiêu. Quy trình đánh giá được thực hiện nghiêm ngặt bởi một tổ chức độc lập.

Theo ông Marc Alary, phụ trách Phát triển Bền vững về Môi trường và Nước tại Nestlé Waters châu Á, không chỉ tại Việt Nam, Nestlé Waters đang áp dụng tiêu chuẩn AWS cho toàn bộ nhà máy của tập đoàn trên thế giới. Trong năm 2020, nhà máy La Vie tại Hưng Yên dự kiến được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế này.

Ông Marc Alary cho biết, theo dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào năm 2016, nhu cầu về nước sạch trên thế giới sẽ tăng khoảng 30 đến 40%. Nông nghiệp sẽ cần sản xuất thêm 60% lượng lương thực và thực phẩm dẫn đến nhu cầu về nước ngày càng tăng. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ khó có thể duy trì tốc độ phát triển kinh tế nếu như không giải được bài toán về bảo vệ nguồn nước. Vì vậy, việc thực thi các tiêu chuẩn trong quản lý nguồn nước ngầm là tối cần thiết.

Ông Marc Alary, phụ trách Phát triển Bền vững về Môi trường và Nước tại Nestlé Waters châu Á

Tại nhà máy La Vie Long An, các cải tiến về sử dụng hiệu quả nguồn nước đã liên tục được ứng dụng như: các sáng kiến tiết kiệm chi phí và phù hợp trong phạm vi lưu vực của nguồn nước, áp dụng hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và bảo vệ môi trường, phối hợp với các đơn vị cung cấp khác để thực hành tiết kiệm nguồn nước.

Lãnh đạo nhà máy công ty La Vie Long An đã phối hợp với chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức người dân. Với chương trình AWS, La Vie đã đạt được những thành công ban đầu như: tuyên truyền về tiết kiệm nước cho 1.500 sinh viên tại Cao đẳng Sư phạm Long An và Trường Đại học Kinh tế và Công nghiệp Long An, xây dựng 2 trạm cấp nước miễn phí phục vụ cộng đồng địa phương từ tháng 3/2015, hỗ trợ cho 273 hộ dân được kết nối với hệ thống cấp nước sạch của thành phố trong năm 2019, đóng góp cải tạo kênh Thủ Tửu (phường Tân Khánh) và kênh Chiến Lược (phường Khánh Hậu) để đem lại nguồn nước cho nông nghiệp, hỗ trợ cải thiện môi trường sống của người dân, giảm thiểu ô nhiễm và nguồn bệnh.

Tuyên truyền về Ngày Đại dương Thế giới cho người dân địa phương Long An

Chính thức trở thành thành viên của tập đoàn Nestlé Waters từ năm 1992, công ty TNHH La Vie hiện sở hữu hai nhà máy sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai đặt tại Hưng Yên và Long An. Bên cạnh các hoạt động CSR, Nestlé Waters cũng như La Vie tập trung vào chương trình "Tạo Giá Trị Chung"(Creating Shared Values CSV). Thông qua các hoạt động CSV, công ty tạo nên những giá trị chung cho các bên liên quan và xã hội trong thời gian lâu dài.

Thúy An