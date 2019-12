"Sản phẩm đánh dấu bước đi tiên phong của chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng, đầy đủ tiện ích tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Theo vị này, ngay khi công bố thông tin và giới thiệu các căn liền kề mẫu, KVG The Capella Garden thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản Nha Trang. Nhiều khách hàng quan tâm đến đăng ký tham quan khu nhà mẫu dự án. Số đông kỳ vọng dự án sẽ là mô hình đô thị khép kín, hội tụ các tiêu chí về an ninh an toàn, hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ, đặc biệt là giá trị sinh lời trong tương lai.

Phối cảnh KVG The Capella Garden.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của thành phố Nha Trang, trong quần thể Mỹ Gia, KVG The Capella Garden cận kề với trung tâm hành chính thương mại phía Tây thành phố, thuận tiện để kết nối giao thông và kinh tế liên vùng. Với địa thế tự nhiên "tựa núi kề sông", phân khu đô thị khép kín này còn mang ý nghĩa về phong thủy.

Sống tại dự án, cộng đồng cư dân được tận hưởng không gian, cảnh quan sống trong lành hạ tầng công cộng phát triển như: trường học liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện sản - nhi, công viên điều hòa thành phố, trung tâm thương mại,...

Không gian sống xanh, hài hòa cùng thiên nhiên bên trong dự án đem lại sức khỏe và thư giãn cho cư dân. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mỗi gia đình có thể được thư giãn tại quảng trường trung tâm hay cụm các công viên chủ đề, công viên điêu khắc; rèn luyện sức khỏe với sân tập golf mini, bể bơi; tổ chức giao lưu tại khu tổ chức tiệc, vườn ẩm thực BBQ ngoài trời. Các mảng xanh bố trí xen kẽ giữa các tiện ích vừa tạo bóng mát, tránh cảm giác bức bối, ngột ngạt, đồng thời cũng là nơi thư giãn hiệu quả.

Hệ thống an ninh tại KVG The Capella Garden bố trí đa lớp với chốt bảo vệ tại các cổng ra vào phân khu, đội cơ động tuần tra và camera giám sát.

Hệ thống an ninh khép kín tạo môi trường sống riêng tư cho cư dân.

Chủ đầu tư dự án Khánh Vĩnh Group là đơn vị có hơn 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình đường sắt - đường bộ, khai thác dịch vụ lưu trú, thi công hạ tầng cho nhiều dự án lớn như Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc, Vinhomes Grand Park quận 9, khu đô thị Mỹ Gia. KVG The Capella Garden là sản phẩm tiếp theo của doanh nghiệp tại thị trường bất động sản Nha Trang.

Đại diện Khánh Vĩnh Group cho biết phân khu đô thị KVG The Capella Garden đã được phê duyệt quy hoạch và sở hữu giấy tờ pháp lý đầy đủ. Mỗi căn liền kề đều tách riêng sổ đỏ và sẵn sàng bàn giao ngay sau khi cư dân hoàn thiện nhà. "Pháp lý là yếu tố khiến khách hàng tin tưởng và hài lòng khi lựa chọn KVG The Capella Garden là nơi an cư cho cả gia đình", đại diện dự án nói.

Thành Dương