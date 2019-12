Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Nha Trang (Khánh Hòa) trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, được giới đầu tư lẫn chuyên gia đánh giá cao bởi tính thanh khoản và khả năng sinh lời. Cùng với sự phát triển như vũ bão của phân khúc nghỉ dưỡng, thị trường nhà ở bắt đầu khởi sắc với những dự án được đầu tư quy hoạch bài bản, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Xuất phát từ nhu cầu của thị trường, rất nhiều chủ đầu tư đã triển khai dự án mang tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị đồng thời trở thành biểu tượng mới của thành phố biển.

Tập đoàn Khánh Vĩnh Group là một trong những cái tên nổi bật đang triển khai dự án khu đô thị KVG The Capella Garden tại Nha Trang. Với định hướng kiến tạo nên không gian sống thực sự đẳng cấp, KVG The Capella Garden đáp ứng không chỉ đầy đủ nhu cầu cư dân mà còn đem lại một không gian sống hạnh phúc. Chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group cho biết đã nghiên cứu và phát triển phân khu đô thị khép kín KVG The Capella Garden, nằm trong khu đô thị hiện đại, thông minh KVG The Capella.

Phối cảnh KVG The Capella Garden nhìn từ trên cao.

"Trong bối cảnh thị trường bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa sôi động nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của đại bộ phận những gia đình có điều kiện kinh tế, Khánh Vĩnh Group muốn kiến tạo một tổ ấm chất lượng", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Theo đó, khu đô thị KVG The Capella Garden sẽ đón đầu xu thế của thị trường căn hộ, đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, hạ tầng tiện ích để đủ sức cạnh tranh và hấp dẫn khách hàng.

Chủ đầu tư phát triển khu đô thị theo mô hình một thành phố thu nhỏ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân, mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống với: đô thị xanh, tiện ích đa năng bể bơi ngoài trời, sân tập golf mini, quảng trường trung tâm, khu ẩm thực BBQ. Các sản phẩm nhà ở thiết kế hiện đại, thông thoáng, an ninh đa lớp,...

KVG The Capella Garden nằm trong "gói 8", một trong những khu đất cuối cùng thuộc quần thể Khu đô thị Mỹ Gia. "Phân khu KVG The Capella Garden sở hữu ưu thế đầy đủ pháp lý, sổ đỏ sẵn sàng bàn giao sau khi hoàn thiện nhà sẽ càng làm gia tăng giá trị và sức hấp dẫn cho dự án", đại diện chủ đầu tư nói.

Với những lợi thế nổi bật, dù chưa ra mắt thị trường nhưng theo chủ đầu tư KVG The Capella Garden được nhiều khách hàng, đặc biệt là giới nhà giàu, thượng lưu tại Nha Trang quam tâm. Ngày 10/12 vừa qua, đơn vị đã tổ chức sự kiện giới thiệu trước nhà mẫu căn liền kề. Sản phẩm thiết kế thông thoáng, hiện đại, không gian mở và chú trọng tới các khu vực sinh hoạt chung trong gia đình. Căn nhà sẽ được xây thô hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao cho khách hàng.

Sự kiện giới thiệu nhà mẫu dự án KVG The Capella Garden hôm 10/12.

"Với quy hoạch bài bản, phân khu đô thị khép kín KVG The Capella Garden hứa hẹn sẽ mang diện mạo và tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu, tạo dựng môi trường cảnh quan mới mẻ, một cách hưởng thụ cuộc sống theo phong cách hoàn toàn khác biệt", đại diện chủ đầu tư nói.

Khánh Vĩnh Group có hơn 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực san lắp mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, các công trình đường sắt - đường bộ, kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản. Doanh nghiệp đã và đang triển khai cho nhiều dự án lớn như Vinpearl Nha Trang, Vinpeal Phú Quốc, Vinhomes Grand Park quận 9, KN Paradise, khu đô thị Mỹ Gia.

Thành Dương