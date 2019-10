9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Kido Foods đạt 180 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch.

Báo cáo của Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh KIDO (KIDO Foods) cho thấy, doanh thu thuần 9 tháng đạt 1.157 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2018. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 180 tỷ đồng, vượt 238% so với cùng kỳ năm trước và vượt 20% kế hoạch năm 2019.

Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, sở dĩ công ty tăng trưởng mạnh do nhiều nguyên nhân. Trong đó, công ty đã tổ chức và tái cấu trúc bộ phận bán hàng, tập trung phát triển khách hàng và các sản phẩm kem cốt lõi, sản phẩm kem mới. Nhờ tổ chức sản xuất hợp lý, cắt giảm các sản phẩm không hiệu quả đã giúp doanh số tăng, lợi nhuận gộp tăng 23% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 53,7% lên 59% trong quý III. Song song đó, nhờ xu hướng tiêu dùng tăng nhanh tại các kênh hiện đại (minimart) tại các thành phố lớn đã giúp công ty mở rộng kênh phân phối và độ phủ. So với cùng kỳ năm ngoái, độ phủ trên kênh hiện đại tăng 45%.

Để tiếp tục duy trì và phát triển, công ty đang tìm kiếm các cơ hội hợp tác mở rộng danh mục sản phẩm. Ngoài nắm bắt thị hiếu thị trường, công ty sẽ cập nhật và chuyển hóa các sản phẩm ăn vặt trở thành sản phẩm kem theo trào lưu mới của giới trẻ.

Trước đó vài ngày, công ty này cũng vừa đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,46% tổng số cổ phiếu lưu hành của KDF với giá mua vào theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, nhưng không vượt quá 40.000 đồng một cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. KDF cho biết, mục đích mua lại cổ phiếu quỹ nhằm ổn định giá cổ phiếu.

Thi Hà