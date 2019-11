Hạ tầng kết nối đồng bộ với trung tâm thành phố và các tỉnh, quỹ đất rộng là những lợi thế giúp khu vực như quận 7 trở thành điểm đến đầu tư trong năm 2019.

Sức hút từ bất động sản Nam TP HCM

Báo cáo mới đây của JLL cho biết, từ đầu năm đến hết quý III/2019, thị trường bất động sản TP HCM chứng kiến sự sụt giảm về số lượng dự án bất động sản. Trong chín tháng đầu năm, thị trường ghi nhận nguồn cung 17.000 căn hộ đến từ các dự án: Vinhomes Grand Park (quận 9), Alpha King (quận 1), Centennial (quận 1), Marq (quận 1), Aio City (Bình Tân).

Tại khu Nam thành phố, thị trường căn hộ có phần sôi động với hàng loạt các dự án lớn như: Panomax River Villa (TTC Land), Sunshine Diamond River (Sunshine Group), Sunshine City Sài Gòn (Sunshine Group); Q7 Boulevard (Hưng Thịnh), Ascent Garden Homes (Tiến Phát); Lovera Vista (Khang Điền), La – Partenza (Khải Hoàn Land),...

Phối cảnh Panomax River Villa, một dự án căn hộ cao cấp tại quận 7, TP HCM.

Theo một chuyên gia địa ốc cho biết, sức hút của bất động sản Nam TP HCM đến từ sức bật hạ tầng. Trong đó, dự án cầu Thủ Thiêm 4 được phê duyệt dự đoán sẽ thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực, kết nối quận 7 trực tiếp vào khu vực trung tâm Thủ Thiêm.

Thiết kế cầu có tổng chiều dài gần 2,2 km, rộng 28m với 6 làn xe và 2 lề bộ hành. Tuổi thọ cầu trên 100 năm, chịu được động đất cấp 7. Dự án có tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng. Công trình cầu Thủ Thiêm 4 bắt đầu từ trước giao lộ cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh, cắt qua khu cảng Tân Thuận, nối với khu đô thị Thủ Thiêm.

Bên cạnh đó, UBND quận 7 cũng thông tin về việc cải tạo nâng nền đường chống ngập và mở rộng lộ giới đường Đào Trí thành 40m. Khi quá trình cải tạo này hoàn thành, sẽ biến Đào Trí thành con đường ven sông hiện đại Sài Gòn. Đào Trí hiện là nơi tọa lạc của nhiều dự án lớn như Sunshine Diamond River, Panomax River Villa, công viên Mũi Đèn Đỏ, Lacasa.

Nhiều dự án đẳng cấp sắp ra mắt

Khai thác tiềm năng đầu tư tại khu Nam TP HCM, sắp tới Shunshine Group cho ra mắt dự án Sunshine Diamond River. Dự án này có quy mô lớn với 4.000 căn cùng gần 100 tiện ích, nằm ngay ngã 3 hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Bao quanh dự án là công viên Mũi Đèn Đỏ, với gần 100.000 cây xanh, phát triển trên khuôn viên rộng 820.000m2.

Dự án Q7 Riverside do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư đang được xây dựng nằm mặt tiền đường Đào Trí gồm 5 block cao tầng với 3.580 căn hộ, 65 căn officetel. Cụm dự án của Tập đoàn An Gia gồm các dự án: An Gia Riverside, An Gia Skyline, An Gia Panorama, The Signial cũng đăng được triển khai tại đây.

Cuối tháng 10 vừa qua, TTC Land đã giới thiệu ra thị trường khu căn hộ Panomax River Villa. Dự án hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với thiết kế, tiện ích phục vụ từng nhu cầu nhỏ trong cuộc sống.

Nằm trên cung đường Đào Trí (quận 7, TP HCM), Panomax River Villa thu hút sự quan tâm của giới đầu tư với số lượng căn hộ giới hạn, chỉ 83 căn. 100% căn hộ đều là căn góc, có 3 đến 4 mặt tiền tiếp sáng, đón gió với tầm nhìn Panorama 360 độ toàn cảnh.

Các căn hộ tại Panomax River Villa đều có một thang máy riêng tiếp cận tận cửa, cùng lối thoát hiểm riêng biệt. "Cư dân sống tại đây sẽ không gặp phải cảnh quá tải thang máy giờ cao điểm. Chỗ để xe hơi cũng đảm bảo tỷ lệ một căn hộ, một chỗ đậu", chủ đầu tư TTC Land nhấn mạnh.

Panomax River Villa trang bị hệ thống quét nhận diện khuôn mặt từ hàng rào bảo vệ bên ngoài đến sảnh thang. Riêng tại sảnh chờ, hệ thống an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện cư dân, tự động chọn tầng và đưa cư dân về đúng căn hộ.

Thiết kế theo tiêu chuẩn hạng sang, Panomax River Villa sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại, bố trí khép kín trên tầng mái của mỗi tòa nhà như: hồ bơi tràn bờ, hồ bơi aqua gym, sân tập mini-golf, vườn ghế treo thư giãn, vườn thiền, yoga.

Đường dạo bộ bên sông tại dự án.

Không chỉ chú trọng đến các tiện ích thể thao, rèn luyện sức khỏe, yếu tố tinh thần cũng được chủ dự án quan tâm đầu tư bằng việc xây dựng các khu vườn nghệ thuật, khu chơi board game hay sân trò chơi dân gian tại công viên dọc bờ sông.

Theo TTC Land tất cả các căn hộ thuộc dự án này đều có diện tích lớn, giá bán căn hộ ở mức cao. "Các nhà đầu tư sẽ không thể tìm thấy các căn dưới 3 phòng ngủ tại dự án. Điều này đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng sống cho cư dân trong cộng đồng", đại diện chủ đầu tư nói.

Thành Dương