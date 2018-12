Lâu nay, khu Nam Sài Gòn giống như “thỏi nam châm” thu hút các nhà phát triển bất động sản do giao thông thuận lợi và môi trường sống trong lành, nhiều tiện ích. Bên cạnh Phú Mỹ Hưng, các thương hiệu hàng đầu cũng đều nối tiếp nhau triển khai dự án tại đây như Him Lam, Nam Long, Novaland, Phát Đạt, Hưng Thịnh, Hưng Lộc Phát và cả các doanh nghiệp nước ngoài như Pau Jar (Đài Loan), GS (Hàn Quốc)…

Dự án Hưng Phát Silver Star đang thi công đến tầng 7.

Hiện khu vực này có hàng chục nghìn căn hộ được chào bán ra thị trường. Dự kiến đến năm 2017, toàn thị trường TP HCM sẽ có khoảng 57.000 căn hộ chào bán, trong đó khu Nam tiếp tục chiếm nguồn cung lớn nhất, áp lực cạnh tranh tăng cao. Chính vì vậy, hiện nay một số chủ đầu tư bắt đầu điều chỉnh chiến lược, phát triển những căn hộ diện tích vừa phải đáp ứng nhu cầu ở thực và tập trung đầu tư hệ thống tiện ích để cư dân nhanh chóng về ở sau khi bàn giao nhà.

Các dự án có căn hộ diện tích vừa phải, nhiều tiện ích, không vướng vấn đề pháp lý và chủ đầu tư uy tín đang đạt tốc độ ra hàng tốt hơn so với các dự án khác. Đơn cử như Him Lam với dự án Him Lam Riverside, Hưng Thịnh với Florita, SaigonMia đều bán hết vài ngàn căn hộ chỉ trong thời gian ngắn.

Một chủ đầu tư khác cũng gây tiếng vang lớn là Hưng Lộc Phát với hai dự án The Golden Star nằm trên đường Nguyễn Thị Thập và Hưng Phát Silver Star nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Theo ông Nguyễn Dư Lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hưng Lộc Phát, hiện Hưng Phát Silver Star chỉ còn chưa đầy 100 căn hộ trong khi The Golden Star đã có khoảng 50% số căn được khách hàng đặt chỗ trước. Cả hai dự án này đều có nhiều loại căn hộ diện tích nhỏ, đáp ứng nhu cầu của số đông người dân.

“Chúng tôi chủ trương phát triển thận trọng, chắc chắn. Các dự án trước khi triển khai đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, minh bạch về pháp lý, đầy đủ tiện ích để cư dân có thể dọn vào sinh sống ngay sau khi nhận nhà và cam kết giao nhà đúng thời hạn”, ông Lực nói.

TP HCM hiện có trên 13 triệu dân, trong đó gần 50.000 cặp kết hôn mới mỗi năm có nhu cầu thuê nhà, tạo lập nhà ở. Do đó, các dự án của công ty đều phát triển chủ yếu là loại căn hộ 1-2 phòng ngủ, giá trên dưới một tỷ đồng mỗi căn.

Từ đầu tháng 9, Hưng Lộc Phát chào bán đợt cuối gần 100 căn hộ dự án ưng Phát Silver Star. Với quy mô 3 block, Hưng Phát Silver Star gồm 447 căn hộ và hàng loạt tiện ích như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, siêu thị mini, khu cà phê, spa, phòng gym, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, công viên, hồ bơi… Ngoài ra, khu căn hộ còn sử dụng hệ thống thang máy tốc độ cao, camera giám sát an ninh 24/24h, hầm đậu xe rộng rãi, vườn treo thư giãn xanh mát theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp. Dự án đã xây đến tầng 7, chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2017.

Căn hộ tại Hưng Phát Silver Star có giá từ 21 triệu đồng một m2 và khách hàng thanh toán 20% là đã được nhận nhà. Người mua căn hộ dịp này sẽ hưởng chiết khấu thanh toán đến 7,5%. Bên cạnh đó, 50 khách hàng đầu tiên được tặng 5 chỉ vàng trong đó 20 khách hàng có thêm cơ hội rút thăm trúng thưởng 2 lượng vàng và một voucher mua nhà trị giá 300 triệu đồng.

Ngoài việc giao nhà hoàn thiện vào quý IV/2017 với các thương hiệu quốc tế như ToTo, Malloca, Dupont (Mỹ)…, chủ đầu tư còn tặng thêm gói hoàn thiện lát sàn, tường WC, sàn phòng khách bằng gạch cẩm thạch thay vì gạch men thông thường. Như vậy, giá trị thực mà khách hàng mua căn hộ Hưng Phát Silver Star phải trả chỉ khoảng 15-16 triệu đồng một m2.

