Với ưu thế về thiết kế, vị trí cùng bài toán kinh doanh thuận lợi, nhà phố thương mại trên trục đường chính của Nam Phú Quốc đang được săn đón dịp cuối năm.

Báo cáo của CBRE về thị trường bất động sản cho hay, kết thúc quý 3, Phú Quốc là thị trường có nguồn cung biệt thự, nhà phố gần biển lớn nhất cả nước với tỷ lệ thanh khoản lên tới 90%. Theo giới chuyên gia, con số này là minh chứng cho tiềm năng và sức hấp dẫn của thị trường BĐS Phú Quốc.

Trong đó, loại hình nhà phố thương mại nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư. Ngoài hình thức cho thuê bán lẻ, nhà phố thương mại còn có thể được sử dụng để làm khách sạn quy mô nhỏ (mini-hotel). Số lượng cơ sở lưu trú tại Phú Quốc mới dừng ở mức 18.000 phòng, chỉ đáp ứng 70% nhu cầu của hơn 4 triệu lượt khách tới đảo Ngọc mỗi năm. Do đó, dòng sản phẩm này ở Phú Quốc luôn thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân đã có kinh nghiệm kinh doanh khách sạn/nhà hàng.

Thiên đường du lịch Phú Quốc hấp dẫn nhà đầu tư.

Xu hướng đầu tư shophouse dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng năm tới. Theo các chuyên gia địa ốc, thị trường BĐS du lịch năm 2020 vẫn sẽ tiếp tục có tốc độ phát triển tốt dựa trên dư địa tăng trưởng của ngành du lịch. Ở Phú Quốc, bên cạnh các sản phẩm BĐS du lịch truyền thống, chủ đầu tư có xu hướng phát triển các loại hình mới, vừa đảm bảo được yếu tố sở hữu lâu dài, vừa đảm bảo yếu tố kinh doanh, du lịch, nghỉ dưỡng.

Đơn cử, một trong những dự án được quan tâm là sản phẩm đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi của Sun Group nằm tại trung tâm Nam đảo Ngọc.

Theo đại diện của chủ đầu tư, ngay từ khi ra mắt vào quý 3, khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đã phải liên tục ra bảng hàng mới do có sự khác biệt ở chỗ vừa có thể định cư lâu dài, vừa kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, các yếu tố về kiến trúc phương Tây kết hợp hài hòa cùng lối sinh hoạt bản địa được gìn giữ đã tạo nên nét đặc trưng của Sun Grand City New An Thoi. Với đặc thù là khu đô thị mới có hạ tầng, tiện ích đồng bộ, dự án này còn thu hút ngay chính người dân trên đảo sở hữu.

Thời điểm vàng sở hữu nhà phố trung tâm Nam Phú Quốc

"Số lượng có hạn, cộng thêm thời điểm vàng cuối năm với nhiều chính sách tài chính có lợi cho khách hàng, hiện những căn đẹp nhất của Sun Grand City New An Thoi trên 2 đại lộ trung tâm là New An Thoi và An Thới – Cửa Lấp chỉ còn rất ít", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Trục đường trung tâm của Sun Grand City New An Thoi.

Dự án nâng cấp,mở rộng đường Dương Đông-Cửa Cạn-Gành Dầu và xây mới đường nhánh nối vào trục Nam-Bắc đảo được khởi công với tổng mức đầu tư 920 tỷ đồng cũng tạo thêm mức hấp dẫn cho dự án. Khi các tuyến đường hoàn thành, cư dân Sun Grand City New An Thoi mất khoảng 30 phút đến sân bay Phú Quốc thông qua đại lộ 975 và dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch mới trên đảo Phú QuốcKhi.

Anh Hoàng Linh, một nhà đầu tư từ TP HCM đang sở hữu 2 căn cạnh nhau trên trục đường chính New An Thoi của khu đô thị chia sẻ: "Gia đình mình có ý định chuyển hẳn về định cư tại Phú Quốc vì yêu thích khí hậu quanh năm ôn hòa. Ngay khi nghe tin có dự án lần đầu xuất hiện tại đây là khu đô thị văn minh, hiện đại, nhưng vẫn có thể kinh doanh thương mại nhờ vị trí đắc địa nằm giữa quần thể du lịch đắt khách ở phía Nam đảo, mình đã đặt cọc luôn hai căn ngay đại lộ trung tâm".

Theo anh Linh, vị trí mặt tiền đại lộ New An Thoi là cửa ngõ đón đầu dòng khách tới tham quan "thị trấn Địa Trung Hải" Sun Premier Village Primavera hay vui chơi ở Sun World Hon Thom Natural Park, cáp treo Hòn Thơm... Hai căn mà anh Linh mua đều có mặt tiền rộng 7.5m, độ cao 5 tầng, cùng diện tích sử dụng lên đến 600m2 phù hợp với dự định kinh doanh khách sạn mini và nhà hàng ẩm thực.

Tương tự anh Linh, nhiều khách hàng khác cũng đang quan tâm dự án, nhất là thông qua chính sách hỗ trợ tài chính. Theo đó, khách hàng sẽ được sử dụng gói vay vốn lên đến 70% giá trị bất động sản, lãi suất 0% và miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Theo chủ đầu tư, với quyền sở hữu lâu dài cùng ưu điểm trong thiết kế, vị trí, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm đầu tư sinh lời, kinh doanh dịch vụ trong sản phẩm nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi lần đầu xuất hiện tại Phú Quốc.

An Bình