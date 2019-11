Theo đại diện của đơn vị phân phối, với ưu thế nằm áp sát trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Khu đô thị Dương Nội dễ dàng trở thành ưu tiên đầu tư của khách hàng.

Số liệu từ đơn vị phân phối các tiểu khu thuộc dự án cho thấy, so với thời điểm trước khi Aeon Mall được xây dựng, hiện các biệt thự tại đây đã tăng khoảng từ 80-100% giá trị. Bên cạnh đó, lượng khách quan tâm đến các sản phẩm tại Khu đô thị Dương Nội cũng gia tăng.

Khu đô thị Dương Nội nằm kế bên trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông.

"Nếu thời điểm từ năm 2017 trở về trước, các sự kiện gặp gỡ khách hàng thường được tổ chức theo quý thì hiện tại do lượng người quan tâm lớn nên hàng tháng đều có sự kiện gặp gỡ", đại diện đơn vị phân phối dự án nói.

Các trung tâm thương mại lớn xuất hiện thúc đẩy kinh tế, xã hội khu vực phát triển là một thực tế đã được chứng minh. Như khi Big C Thăng Long ra đời, phần nào giúp các dự án bất động sản thuộc khu vực Trần Duy Hưng và vùng lân cận thu hút khách hàng.

Tương tự, trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên cũng góp phần rất lớn làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù đa số doanh nghiệp đều đánh giá tác động tích cực của trung tâm thương mại đối với bất động sản khu vực nhưng việc lựa chọn được bất động sản có lợi thế thực thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Bên cạnh việc thu hút khách hàng từ giá trị tăng lời địa tô, Khu đô thị Dương Nội còn sở hữu giá trị thương mại và tiện ích sống đẳng cấp. Toàn khu có tổng diện tích lên đến 197ha, dự án quy hoạch nhiều loại hình bao gồm shophouse, biệt thự, chung cư. Nổi bật trong khu đô thị là phân khu An Khang Villa, An Vượng Villa, An Phú Shop-villa, chung cư Anland Complex, Anland Premium, Anland Lakeview. Với hệ thống giao thông nội được quy hoạch khu theo hình bàn cờ có lòng đường rộng, từ các tiểu dự án, tốn vài phút là cư dân có thể mua sắm và giải trí tại Aeon Mall Hà Đông.

"Aeon Mall Hà Đông chỉ là một trong số nhiều yếu tố làm tăng sức hút của Khu đô thị Dương Nội. Bởi lẽ, một dự án thu hút được cư dân phải là dự án xây dựng có chất lượng và có đầy đủ tiện ích khác", đại diện chủ đầu tư nói.

Không gian sống tại Khu đô thị Dương Nội.

Khu đô thị có công viên Thiên Văn học rộng 12ha với tâm điểm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, phát triển tại khu trung tâm, tạo ra tiện ích giáo dục và giải trí cho cư dân. Ngoài ra, hệ thống giao thông quanh dự án cũng có quy hoạch bài bản và đa dạng như: đường Lê Quang Đạo mở rộng, vành đai 4, Ngô Thì Nhậm kéo dài, Tố Hữu Lê Văng Lương, Lê Trọng Tấn Quang Trung, BRT, Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông kết nối dễ dàng và thuận tiện với các khu vực trung tâm cũng như khu vực lân cận.

Cư dân sống tại Dương Nội hưởng tiện ích giáo dục và y tế hiện đại với trường học liên cấp Lê Quý Đôn, trường quốc tế VIS, trường quốc tế Nhật Bản, bệnh viện 103, bệnh viện K cơ sở 2, bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Thành Dương