Dự án gồm ba tòa chung cư 45 tầng, 166 căn shophouse và liền kề, mức giá dự kiến 22,5 triệu mỗi m2.

Là một trong những dự án mở bán mới tại thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội, khu căn hộ The Terra An Hưng được chủ đầu tư Văn Phú Invest kỳ vọng sẽ đạt thanh khoản cao nhờ hạ tầng hiện hữu và quy mô của hệ thống tiện ích.

Thời gian gần đây, quận Hà Đông là một trong những thị trường có giao dịch bất động sản sôi nổi tại Hà Nội. Theo báo cáo mới đây của CBRE Việt Nam, mức giá nhà ở gắn liền với đất tại khu vực có xu hướng tăng do sự xuất hiện của các nhà phát triển nổi tiếng cùng các dự án chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hoàn thiện.

Thị trường Hà Đông hiện có sự đầu tư đồng bộ của các công trình giao thông lớn như: tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, hầm chui Đại lộ Thăng Long, tuyến buýt BRT, dự án BT đường 70... Mới đây, thông tin đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông sẽ hoạt động cuối năm 2019 cũng tạo nên cú hích cho khu vực này.

Phối cảnh dự án The Terra - An Hưng.

Theo đại diện Văn Phú - Invest, tại thị trường Hà Đông, dù phân khúc căn hộ trung và cao cấp có nhu cầu khá lớn, lượng dự án mới từ nửa cuối năm 2018 đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Các dự án cũ không còn nhiều sự lựa chọn căn và tầng đẹp, hoặc khách hàng phải mua chuyển nhượng lại với mức giá cao. Do đó, đây là thời điểm thuận lợi để The Terra - An Hưng ra mắt thị trường", vị đại diện cho hay.

Lợi thế dự án The Terra - An Hưng

The Terra - An Hưng tọa lạc trên mặt đường Tố Hữu, gần với đoạn giao Tố Hữu và Lê Trọng Tấn. Với hạ tầng hoàn thiện, cư dân tương lai của dự án có thể kết nối dễ dàng tới trung tâm thành phố qua tuyến Lê Văn Lương hoặc tới các tỉnh qua đại lộ Thăng Long, đường 70.

Hạ tầng giao thông trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương được đầu tư đồng bộ, hiện đại gồm tuyến đường trên cao Cát Linh - Hà Đông và tuyến buýt BRT. "Chỉ vài bước chân, cư dân có thể đến nhà chờ An Hưng và bắt đầu đi tuyến buýt nhanh BRT Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hình chụp thực tế - hạ tầng hoàn chỉnh tại khu đô thị An Hưng

Dự án bao gồm ba tòa chung cư cao 45 tầng và 166 căn shophouse liền kề, bao quanh bởi ba công viên hồ điều hòa có tổng diện tích 22ha. Trong đó, nổi bật là công viên thiên văn học 12ha dự kiến hoạt động cuối năm nay, mang đến không gian vui chơi thích hợp cho các gia đình.

Bán kính 1-2,5 km từ dự án có nhiều tiện ích hiện đại như Aeon Mall Hà Đông, trường quốc tế Nhật Bản, THCS Lê Quý Đôn, trường quốc tế Olympia, ga tàu điện La Khê.

Với các tiện ích nội khu như siêu thị, bể bơi, gym, thư viện, sân chơi trẻ em... bố trí tại 5 tầng thương mại, cư dân The Terra - An Hưng có thể tận hưởng hệ sinh thái tiện nghi, năng động.

Quảng trường và shophouse tại The Terra - An Hưng.

Theo đại diện Văn Phú - Invest, tòa V3 sẽ mở bán trong tháng 6 với mức giá dự kiến từ 22,5 triệu mỗi m2, bàn giao nội thất liền tường cao cấp. Các căn hộ mở bán diện tích từ 65,11 đến 140,8m2, gồm căn 2-3 ngủ và căn hộ Dual Key hai chìa khóa, phù hợp với nhu cầu ở và đầu tư, cho thuê của nhiều khách hàng.

Khách hàng đặt mua căn hộ The Terra - An Hưng được ngân hàng hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% đến khi nhận bàn giao căn hộ vào cuối năm 2021. Trong trường hợp chọn tiến độ thông thường, chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ, phần còn lại thanh toán sau hai năm.

Hà Trương