Khớp An Việt

Ám ảnh bởi các cơn đau nhức xương khớp

Đau xương khớp là chứng bệnh không còn xa lạ với những người cao tuổi với biểu hiện sưng tấy tay chân, đau cột sống thắt lưng... Tại Việt Nam, khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên tuổi 65 và 85% người trên tuổi 80 bị thoái hóa khớp.

Đau nhức xương khớp là tình trạng phổ biến đối với lứa tuổi trung niên.

Người bị các bệnh nói trên thường cảm thấy tê bì chân tay, đau nhức vùng cổ hay vai gáy, các khớp xương sưng tấy, suy yếu cơ bắp dẫn đến khó cử động và di chuyển như người bình thường. Tình trạng đau nhức thường xuyên xuất hiện nhiều lần trong ngày, đặc biệt vào lúc sáng sớm khi ngủ dậy, vận động mạnh hoặc khi thay đổi thời tiết.

Khó khăn trong việc cải thiện bệnh khớp

Việc ngăn ngừa cũng như cải thiện các di chứng bệnh khớp thường khó khăn, và tốn kém. Liệu pháp sử dụng thuốc giảm đau chỉ là bất đắc dĩ và không phải là giải pháp lâu dài, vì giảm đau không đồng nghĩa với việc cải thiện xương khớp. Còn thuốc hoá chất tổng hợp có công dụng gây ức chế phản ứng viêm, nhưng mặt khác có thể gây phản ứng phụ lên đường tiêu hoá, thường kèm các loại thuốc bảo vệ dạ dày. Do đó, bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng được khuyến cao không được sử dụng loại thuốc này. Khớp càng đau nhức và thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau mà không hỗ trợ sức đề kháng, bảo vệ cấu trúc của khớp thì việc thoái hoá khớp càng thêm nặng.

Lạm dụng thuốc giảm đau có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Giải pháp cho người bị bệnh khớp

Theo lời khuyên của các chuyên gia, để phòng ngừa thoái hoá khớp và giúp các khớp lâu mòn, cần có chế độ sinh hoạt điều độ, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống đầy đủ chất. Nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi sao cho phù hợp với sức khoẻ.

- Cần thay đổi tư thế sau 20 phút để tránh cho cơ và khớp bị mỏi.

- Ăn nhiều rau quả, uống nhiều sữa, đảm bảo đủ chất đạm cũng như tinh bột để cơ thể không thiếu chất dinh dưỡng và chỉ nên ăn vừa đủ chất béo.

- Tránh ăn quá mặn hay quá ngọt.

- Thiết lập chế độ ăn khoa học để giữ cân nặng hợp lý cho cơ thể, tránh thừa cân béo phì, gây áp lực lên xương khớp. Đặc biệt nên tránh xa các chất kích thích, nói không với dùng rượu bia, vì các chất này thường gây co cứng cơ, giảm tác dụng của thuốc...

Khớp An Việt - giải pháp cho bệnh nhân xương khớp.

Bên cạnh đó, có thể bổ sung các sản phẩm giúp chăm sóc sụn khớp, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hoá khớp và các di chứng của bệnh gây ra như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khớp An Việt. Theo các chuyên gia, Khớp An Việt đạt hiệu quả cao trong quá trình hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hoá khớp, khô khớp và giảm đau xương khớp cấp tính và mãn tính. Viên uống Khớp An Việt hỗ trợ điều trị và phòng ngừa loãng xương ở người cao tuổi.

