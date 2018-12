Thời gian gần đây, ngoài vị trí, giá cả thì người mua nhà quan tâm nhiều hơn đến dự án có nhiều mảng xanh, tiện ích hiện đại... Những gia đình có con nhỏ lại mong muốn tìm mua căn hộ ở gần trung tâm thành phố, môi trường sống trong lành, an toàn, có sẵn dịch vụ tiện ích công cộng như siêu thị, công viên, khu vui chơi cho trẻ em.

Do vậy, những dự án có vị trí gần trung tâm, hạ tầng tốt, không gian sống nhiều mảng xanh, tiện ích vượt trội là ưu tiên lựa chọn của người có nhu cầu thực sự về chốn an cư tại thành thị.

Hình phối cảnh dự án Opal Garden.

Nắm bắt được tâm lý đó, Tập đoàn Đất Xanh đã giới thiệu ra thị trường dự án khu căn hộ cao cấp Opal Garden (quận Thủ Đức, TP HCM). Theo chủ đầu tư, dự án được xây dựng như một “vườn ngọc bên phố”, một mái ấm tràn ngập không gian xanh trong lòng trung tâm đô thị sôi động.

Dự án khu căn hộ này được chủ đầu tư chăm chút kỹ càng trong từng chi tiết nhỏ, từ thiết kế cập nhật theo xu hướng cho đến việc sử dụng những thiết bị của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Toto, American Standard, Johnson Suisse hoặc tương đương; phòng ngủ được lát gỗ, hệ thống liên lạc nội bộ - intercom…

Nhân viên Đất Xanh tư vấn lựa chọn căn hộ cho MC Phan Anh.

Với phong cách thiết kế hướng về thiên nhiên và đón ánh sáng mặt trời, 50% căn hộ của dự án có view hướng ra sông Sài Gòn để đón trọn nắng và gió. Mỗi căn hộ đều có ban công và cửa sổ rộng thoáng, có vườn treo tại các ban công, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Từ bất kỳ nơi nào trong căn nhà, có thể phóng tầm mắt, tận hưởng cảnh quan thoáng mát bên ngoài.

Ngoài ra, Đất Xanh bố trí rất nhiều mảng xanh quanh dự án với quần thể là cảnh quan hồ nước, công viên cùng mật độ cư dân khá thấp giúp cư dân thỏa sức trong bầu không khí thoáng đãng của thiên nhiên.

Thừa hưởng trọn vẹn hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại của khu Đông TP HCM, dự án khu căn hộ Opal Garden tọa lạc tại vị trí đắc địa của quận Thủ Đức, với tầm nhìn độc đáo hướng về sông Sài Gòn. Tòa căn hộ có gần 400 sản phẩm với nhiều loại căn hộ khác nhau từ 2 đến 3 phòng ngủ, duplex, penthouse và shophouse đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Dự án gần kề các tiện ích ngoại khu khác như Đại học Quốc gia T HCM, Đại học Luật TP HCM, trường quốc tế British International School, CoopMart Bình Triệu, Metro An Phú, Big C An Phú, Lotte Cinema, CGV Cinema, bến xe Miền Đông, bệnh viện Hạnh Phúc, khu du lịch Bình Quới, khu du lịch Văn Thánh… cư dân dễ dàng sử dụng các dịch vụ trong khoảng từ 10-15 chạy xe.

Từ dự án cư dân chỉ mất 10 phút dọc theo đại lộ Phạm Văn Đồng để đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, công viên Gia Định hoặc di chuyển vào trung tâm quận 1. Trong tương lai, khi tuyến Metro đi vào hoạt động, cư dân tại Opal Garden chỉ cần vài phút tản bộ đến ga Metro Bình Triệu là nhanh chóng đi vào trung tâm thành phố.

MC Phan Anh trải nghiệm căn hộ mẫu dự án Opal Garden.

Ngoài hệ thống tiện ích xung quanh sẵn có, cư dân tương lai của Opal Garden còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ. Tầng một sẽ là sảnh chờ của tòa nhà, khu đậu xe, hồ bơi, nhà trẻ, phòng gym và spa, nhà hàng, siêu thị mini, phòng sinh hoạt cộng đồng... Diện tích tầng 2 và tầng 3 làm bãi đỗ xe được thiết kế thông minh. Điểm nhấn trong hệ thống tiện ích của dự án là hệ thống bể bơi ngoài trời rộng 500m2, phòng tập gym - spa, công viên, khu vui chơi để cư dân có thể chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Chủ đầu tư cho biết, giá bán chỉ từ 1,4 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Dịp này, chủ đầu tư triển khai chương trình “Tậu nhà sang - Trúng xe xịn” dành cho mọi khách hàng với cơ hội trúng một xe ôtô Toyota Camry đời mới, xe Honda SH. Ngoài ra, khách mua sẽ được tặng ngay hệ thống intercom, thẻ từ an ninh căn hộ, buồng tắm đứng kính, sàn gỗ phòng ngủ, kệ bếp trên dưới cao cấp. Ngân hàng Vietinbank ưu đãi về vốn từ với lãi suất 7,7% một năm.

Lương Liễu