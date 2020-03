Van Phuc City quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, với hơn 100 ha dành cho cho mảng xanh, mặt nước và các công trình tiện ích.

Không gian xanh rộng lớn tại Van Phuc City

Theo quy hoạch, không gian dành cho cây xanh, mặt nước và các tiện ích công cộng chiếm đến hơn 60% diện tích khu đô thị Vạn Phúc, cao gấp 10 lần so với quy định. Không gian xanh và mặt nước len lỏi trong từng góc phố mang lại nguồn không khí trong lành, mát mẻ quanh năm, tốt cho cả tinh thần và thể chất cư dân.

Với ưu thế địa lý của bán đảo xanh mát ven sông, khu đô thị thừa hưởng các yếu tố sinh thái tự nhiên khi được bao quanh bởi hệ thống sông Sài Gòn dài 3,4 km cộng với hồ cảnh quan trung tâm rộng 16 ha và hệ thống kênh đào dài gần 2 km. Van Phuc City vừa được tạp chí bất động sản Reatimes bình chọn là một trong 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam, thu hút khoảng 40.000 cư dân về sinh sống.

Cư dân trải nghiệm không gian sống xanh mát tại khu đô thị Vạn Phúc.

Anh Nguyễn Hữu Linh một khách hàng mua nhà tại khu đô thị Vạn Phúc cho biết, rất hài lòng với môi trường sống xanh nơi đây.

"Gia đình chúng tôi có thể tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ mỗi ngày. Không gian sống thoáng đãng, đầy đủ tiện ích cho cả gia đình, chủ đầu tư rất uy tín, cam kết tốt về chất lượng sản phẩm", anh Linh chia sẻ.

Bên cạnh những chỉ số cao về không gian xanh cùng vị trí đắc địa, khu đô thị còn ghi điểm với người mua bởi hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, luôn sẵn sàng phục vụ cư dân "ngay tại cửa" như: bến du thuyền, khu thể thao đa năng trong nhà và ngoài trời, khu thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí, spa, công viên giải trí Ocean World...

Xu hướng lựa chọn môi trường sống xanh

Theo số liệu được đưa ra tại hội thảo về định hướng quy hoạch và phát triển công viên, cây xanh và chiếu sáng các quận nội thành do UBND TP HCM tổ chức, diện tích cây xanh bình quân trên đầu người tại thành phố hiện nay chỉ đạt 0,5 m2 mỗi người, rất thấp so với quy hoạch là 6-7 m2 mỗi người. Tổng diện tích cây xanh so với yêu cầu chỉ ở mức 8%.

Với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh, hàng nghìn công trình lớn nhỏ đang mọc lên mỗi ngày, nhu cầu của người dân về một không gian xanh ngày càng trở cao, bởi nó không chỉ giúp hạn chế tác động xấu tới môi trường mà còn nâng cao chất lượng sống, an toàn sức khỏe cho người dân.

Một khoảng không trong lành tại hồ bơi công viên Vạn Phúc I.

Báo cáo và khảo sát World Green Building Trends 2018 của Dodge Data & Analytics cũng đưa ra những nhận định khả quan về tình hình phát triển công trình xanh ở Việt Nam. Các dự án công trình xanh hiện chỉ chiếm 13% nhưng dự báo sẽ tăng gấp đôi với 24% vào năm 2021.

Theo báo cáo này, Việt Nam có tỷ lệ phát triển công trình xanh chung cư vào năm 2021 cao nhất thế giới, chiếm đến 61%, so với mức trung bình thế giới là 30% và Singapore là 25%. Sự quan tâm đến công trình lành mạnh cải thiện sức khỏe (healthier buildings) của Việt Nam chiếm đến 28%, cao hơn mức trung bình toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và Mỹ.

Nhu cầu của khách hàng về không gian xanh, bất động sản xanh với các tiêu chí như gần gũi thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng khiến các doanh nghiệp chủ đầu tư ngày càng chú trọng phát triển dự án xanh, thân thiện môi trường. Theo các chuyên gia, đầu tư vào môi trường sống xanh sẽ góp phần bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, an toàn với môi trường, chi phí sử dụng lâu dài thấp, nâng cao sức khỏe người sử dụng, tuổi thọ công trình cao.

"Sống xanh - sống khỏe cùng Van Phuc City luôn là phương châm phát triển bền vững, mang lại giá trị vượt trội cho cư dân sinh sống nơi đây và là xu thế lựa chọn tất yếu với các chuẩn mực khắt khe nhất về môi trường sống xanh ngay giữa lòng đô thị sầm uất", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Lộc An