Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi mang thiết kế hài hoà giữa không gian sinh hoạt cộng đồng với không gian ở, với nhiều mảng xanh lớn.

Sun Grand City New An Thoi là dự án đô thị đảo do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với quy mô 35 ha ở phía Nam Phú Quốc. Dự án có thiết kế hài hoà giữa không gian sinh hoạt cộng đồng và không gian ở, kinh doanh.

Trong đó, không gian sinh hoạt cộng đồng dành nhiều diện tích để phát triển các mảng xanh như Seta - công viên sở hữu quảng trường âm nhạc Scala Piazza, Riva - công viên bên sông, Pino - công viên rừng thông... Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là nơi diễn ra vô số sự kiện cộng đồng, mang lại đời sống tinh thần phong phú cho cư dân cũng như thu hút khách du lịch.

Với quy hoạch bài bản, mỗi căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi có diện tích đất 100-250 m2, xây dựng 5 tầng hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài và đa dạng công năng. Chủ nhân có thể dễ dàng thiết kế vừa ở vừa kinh doanh dịch vụ du lịch.

Những con phố tại Sun Grand City New An Thoi sở hữu thiết kế phù hợp để kinh doanh thương mại.

Các căn mang phong cách thiết kế Địa Trung Hải đặc trưng, rực rỡ với nhiều màu sơn tươi sáng, những cửa sổ mái vòm, ban công đầy hoa nắng... Cách đó không xa là dự án Sun Premier Village Primavera, cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới - điểm đầu dẫn tới tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park...

Không chỉ tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thoáng đạt, cư dân ở đây còn có thể dễ dàng phát triển các ngành kinh doanh dịch vụ du lịch như hotel mini, ẩm thực, bar, spa, café, lưu niệm, kinh doanh sản vật địa phương như ngọc trai, nước mắm... Bởi, Sun Grand City New An Thoi nằm ở vị trí cửa ngõ dẫn vào quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tỷ đô Nam Phú Quốc đang hút khách.

Theo đại diện Sun Group, Sun Grand City New An Thoi đang tạo nên xu hướng dịch chuyển về phía Nam đảo, nhất là ở An Thới của cư dân Phú Quốc. Dự án này cũng thu hút đối với người dân các địa phương khác như Hà Nội, TP HCM...

"Có thể nói, việc sở hữu căn nhà phố ở đô thị đảo đầu tiên của Việt Nam rất khó thành hiện thực nếu chậm chân một bước", đại diện Sun Group khẳng định.

Hệ thống dịch vụ ở nam đảo thu hút người dân tới đầu tư dịch vụ du lịch.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2015 đến 2018, dân số Phú Quốc đã tăng tới 26%, trong khi Hà Nội khoảng 8%. Phần lớn cư dân của huyện đảo tập trung tại thị trấn Dương Đông, khiến hạ tầng giao thông - xã hội dần trở nên quá tải.

Sau 3 năm định cư ở Phú Quốc, anh Minh Thành cho biết gia đình chuyển đến sống ở đảo ngọc vì muốn thoát khỏi cảnh bon chen, chật chội ở TP HCM. Anh chọn thị trấn Dương Đông làm nơi an cư vì có không gian thoáng đãng, gần biển có thể kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên, thị trấn này đã nhanh chóng trở nên ngột ngạt do dân cư và khách du lịch đông đúc. Nhiều tháng nay, anh đã đi khảo sát tìm mua nhà để ổn định cuộc sống mới tại phía Nam đảo.

"Phía Nam đường sá rộng thênh thang, có dự án khu đô thị đảo mới quy mô, bài bản, hạ tầng đồng bộ. Tôi đang tính chuyển nhà về đây, vừa ở vừa kinh doanh. Nam đảo giờ mới chính là tâm điểm du lịch của Phú Quốc", anh Minh Thành chia sẻ.

Lộc An