Phân khu nằm tại vị trí trung tâm khu đô thị Celadon City (TP HCM), được đầu tư về tiện ích sống nhắm tới khách hàng tri thức, doanh nhân.

Cách đây hơn một thập kỷ, khi bước chân tới thị trường TP HCM, Gamuda Land nhận ra các cộng đồng cư dân thành đạt sẽ không chỉ giới hạn ở khu Đông và Nam thành phố. Với kinh nghiệm từ nhiều dự án trọng điểm, phục vụ tầng lớp trung thượng lưu trên thế giới từ Malaysia, Singapore tới Australia, Gamuda Land lựa chọn khu Tây TP HCM là nơi để phát triển khu đô thị Celadon City.

Sau thành công của các phân khu căn hộ cao cấp trước đó thuộc Celadon City, Gamuda Land tiếp tục ra mắt phân khu Diamond Alnata Plus. Dự án mang tới trải nghiệm sống khác biệt với thiết kế trên không độc đáo, phù hợp nhóm khách hàng là người trẻ thành đạt.

"Gamuda Land nghiên cứu kỹ lưỡng từng nhóm khách hàng mục tiêu bởi tầng lớp người giàu tại tại mỗi quốc gia đều có những sở thích, mong muốn khác nhau, được quy định bởi tính đa dạng của nền văn hóa cũng như lịch sử phát triển. ", đại diện Gamuda Land nói.

Với thị trường Malaysia, Gamuda Land chú trọng phát triển dòng sản phẩm quy hoạch bài bản trong khu đô thị. Dựa trên thị hiếu & tôn giáo khách hàng của quốc gia này. Chủ đầu tư thiết kế các nhà phố với 2 phòng bếp trong và ngoài thông thoáng đáp ứng thói quen sử dụng đa vị trong bữa ăn của Malaysia.

Tại Việt Nam, văn hóa làng xóm phần nào chi phối tư duy chọn nhà của người Việt. Từ đó, Gamuda Land xây dựng Celadon City dựa trên nền tảng một cộng đồng bền vững, cùng cấp. Từng phân khu thuộc khu đô thị được nghiên cứu kỹ lưỡng, thiết kế tối ưu trải nghiệm cộng đồng.

Phát triển phân khu Diamond Alnata Plus, Gamuda Land đề cao yếu tố phong thủy khi khách hàng là những người thành đạt. Vì vậy, từ việc sắp xếp phân khu cao cấp tại trung tâm của khu đô thị, cho đến ý tưởng xoay tháp căn hộ 45 độ mở ra ban công rộng thoáng và tầm nhìn toàn cảnh. Chủ nhân căn hộ có thể ngắm trọn đại lộ Gamuda sầm uất kề cạnh công viên trung tâm 16ha. Năng lượng từ cây xanh, 3 hồ điều hòa cũng giúp cư dân sống trong bầu không khí xanh, thoáng đãng.

Bên cạnh đó, Diamond Alnata Plus còn chinh phục gia đình trẻ ưa trải nghiệm khác biệt với thiết kế sáng tạo. Dự án đưa hệ thống tiện ích nội khu đặt tại tầng 5 khối nhà. Cư dân có thể thư giãn, sử dụng dịch vụ tại hồ bơi tràn bờ, rèn luyện sức bền với đường chạy trên không. Một đặc quyền cộng thêm tại Diamond Alnata Plus là bãi đỗ xe định danh cho từng căn hộ, giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ để xe tại các dự án bất động sản cao cấp.

Trở thành cư dân Diamond Alnata Plus, khách hàng được tham gia một cộng đồng cư dân tri thức, giàu văn hóa đang ngày càng phát triển. Gamuda Land kết nối cư dân qua thiết kế phòng cộng đồng nội khu hiện đại trên tầng 5. Dự án cũng thường xuyên tổ chức các lễ hội, sự kiện vui chơi cộng đồng tại đại lộ Gamuda, thúc đẩy cộng đồng thịnh vượng.

"Sự am hiểu nhóm khách hàng mục tiêu của Gamuda Land đã giúp Diamond Alnata Plus thu hút giới tri thức, chuyên gia trẻ thành đạt về an cư lập nghiệp. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu sống cao cấp từ khách hàng, dự án còn góp phần đưa cộng đồng khu Tây phát triển", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

