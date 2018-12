Kiếm cả chục triệu đồng nhờ nhận đặt hàng online dịp Black Friday / Kiếm gần 20 triệu USD nhờ hoa hồng tươi cả năm

Zack Guzman - phóng viên CNBC muốn thử, liệu một người chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh thực tế, ít vốn, ít thời gian có thể khởi nghiệp được hay không. Vì vậy, anh đã lên kế hoạch với ngân sách dưới 1.000 USD, có 2 tuần để chuẩn bị cho sản phẩm và quyên góp toàn bộ tiền thu được cho việc từ thiện.

Tuần đầu tiên, Guzman nảy ra ý tưởng bán trang phục lấy cảm hứng từ tiền kỹ thuật số. Tuần thứ hai, anh mua tên miền, thiết kế hình ảnh sẽ in trên áo và mở tài khoản Shopify liên kết với dịch vụ in ấn theo yêu cầu Printful, nhằm tối thiểu hóa thời gian lao động. Khi việc kinh doanh bắt đầu, anh sẽ không phải tự điền đơn hàng, in ấn hay giao hàng nữa. Guzman thậm chí không cần chạm tay vào sản phẩm trong suốt quá trình này.

Tổng cộng công đoạn chuẩn bị cho việc kinh doanh, từ website, thiết kế, đăng ký công ty đến mở tài khoản ngân hàng khiến anh mất gần 600 USD và 50 giờ làm việc. Đến ngày 19/4, CryptoCrow.co chính thức hoạt động.

Zack từng mang sản phẩm chào bán trên đường phố nhưng không thành công. Ảnh: CNBC

Cuối cùng, Guzman phải đầu tư cho marketing để tối đa hóa lợi nhuận. Anh từng cầm sản phẩm ra đường phố chào mời, nhưng không thành công. Theo lời khuyên của Trevor Chapman - một chuyên gia thương mại điện tử, anh lên mạng xã hội Reddit để đăng bài quảng cáo về CryptoCrow. Bài đăng đầu tiên thu hút hơn 5.000 lượt xem. Thế là anh có một đơn hàng, rồi hai đơn, và chốt ngày với 9 đơn.

Sau đó, cứ mỗi giờ, tài khoản trên Shopify của anh lại báo có người muốn mua chiếc áo thun giá 20 USD. Chỉ sau một tuần đầu tiên, anh đã đạt doanh thu hơn 1.200 USD. Sau khi trừ chi phí cho Shopify và Printful, anh đạt lợi nhuận khoảng 40%.

Guzman còn nhận được sự trợ giúp từ một người dùng khác trên Reddit, đưa thông tin sản phẩm lên Product Hunt - một website dành cho các startup đáng chú ý. Tuy cũng thu hút, nó chỉ giúp anh có thêm một đơn hàng.

Theo Chapman, kiểm nghiệm ý tưởng kinh doanh từ sớm, với khách hàng mục tiêu trên Reddit hay Product Hunt là việc rất nên làm. Tuy nhiên, xét về sự bền vững và tự động, chúng còn kém xa Facebook. Đây là điều Chapman thường nhắc đến trong các buổi dạy về marketing online. Vì thế, bước tiếp theo là dùng những gì đã học hỏi được để chạy quảng cáo trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

Guzman nhận ra khi sử dụng nền tảng quảng cáo của Facebook Business, chi phí rất rẻ. Với tối thiểu 1 USD một ngày, anh có thể nhắm vào những người quan tâm đến tiền ảo, rồi hạn chế tuổi, giới tính và mức thu nhập. Sử dụng ảnh các mặt hàng bán chạy nhất, anh có thể tạo quảng cáo và theo dõi lượt người click chỉ trong vài giờ.

Guzman cũng rất dễ dàng sao chép quảng cáo đó sang Instagram. Anh cho rằng đây có thể là một trong những lý do trong một khảo sát của CNBC, hơn 40% doanh nghiệp nhỏ cho biết có quảng cáo trên Facebook trong vài tháng gần đây.

Guzman đã thiết lập ngân sách quảng cáo 3 USD một ngày trên Facebook. Tuy nhiên, cách này lại không có hiệu quả bằng Reddit, và đến cuối tuần trước vẫn chẳng giúp anh có thêm đơn hàng nào.

Chapman thì khẳng định cứ tiếp tục quảng cáo, Guzman sẽ tìm được mặt hàng nào thị trường thực sự cần. “Hãy để thị trường quyết định họ muốn mặc đồ gì, sau đó cắt hết những cái còn lại và chỉ tập trung vào sản phẩm đó thôi”, Chapman cho biết. Mục tiêu lý tưởng là kiếm lại gấp ba số tiền đã bỏ ra cho quảng cáo.

Mục tiêu này có vẻ xa vời. Tuy nhiên, với tất cả những gì đã trải qua vài tuần gần đây, Guzman vẫn hy vọng CryptoCrow có thể tiếp tục hoạt động suôn sẻ và trở thành thương hiệu trang phục lấy cảm hứng từ tiền ảo số một trên Internet.

Hà Thu (theo CNBC)