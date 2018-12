Vừa qua, tại Cà Mau, Công ty Khí Cà Mau và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ (Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Trà Vinh) đã phối hợp tổ chức "Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau phần trên biển" giai đoạn 2013 - 2018. Tại hội nghị, đại diện Khí Cà Mau cũng đã tiến hành ký lại quy chế phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh.

Đại diện công ty Khí Cà Mau, ông Nguyễn Phúc Tuệ, Giám đốc Công ty đã tiến hành ký kết lại quy chế phối hợp với đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Cũng trong hội nghị lần này, các đơn vị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện; công tác trao đổi thông tin; công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; công tác tuyên truyền thực hiện quy định bảo vệ an toàn công trình khí và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Đồng thời, hội nghị cũng đã chỉ ra các ưu, khuyết điểm cũng như các phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện quy chế, kế hoạch giữa Khí Cà Mau và Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã đạt được những thành tích đáng kể. Cụ thể, Khí Cà Mau và Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã tổ chức được 179 lớp tuyên truyền với 8.832 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, hai đơn vị này còn hướng dẫn cho các thuyền trưởng cài tọa độ đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau vào máy định vị cho 22.076 tàu. Không chỉ vậy, khí Cà Mau và Bộ đội Biên phòng các tỉnh còn cấp phát được 49.536 tờ rơi có sơ đồ đường ống dẫn khí trên biển để dán lên ca bin tàu. Hoạt động này giúp các thuyền xác định dễ dàng vị trí của đường ống đi qua để không đánh bắt, neo đậu gần các khu vực này.

Bên cạnh đó, Khí Cà Mau cũng đã kết hợp với ban chấp hành Bộ đội Biên phòng Cà Mau tổ chức 60 đợt tuần tra chung với 720 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kết quả tuần tra, hai đơn vị đã phát hiện 26 phương tiện tàu đánh bắt thủy sản neo đậu trong hành lang an toàn tuyến ống. Khí Cà Mau và Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở, dán tờ rơi và hướng dẫn các thuyền trưởng cài tọa độ trực tiếp cho 124 tàu cũng như yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng; Lãnh đạo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh miền Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó ban Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Hồ Diên Vượng, Trưởng ban an toàn sức khỏe môi trường Tổng công ty Khí Việt Nam và ông Nguyễn Phúc Tuệ, Giám đốc Khí Cà Mau.

(Nguồn: Khí Cà Mau)