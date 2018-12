Lavifood là cái tên khá lạ lẫm với người yêu thể thao Việt cho đến giải bóng đá AFF Cup. Là một công ty chuyên xuất khẩu các mặt hàng nông sản, Lavifoods gây bất ngờ khi chi hàng chục tỷ đồng tài trợ phát sóng giải bóng đá đình đám bậc nhất khu vực để người Việt được xem miễn phí.

Ngoài tài trợ bản quyền phát sóng, công ty còn chi hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.

Với chiến thắng cả thập kỷ mới có một lần đem lại chức vô địch AFF Cup 2018, thành công của đội tuyển mở ra dấu mốc mới cho lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhiều người hâm mộ nhận định góp phần không nhỏ là khoản tài trợ khủng của Lavifoods.

Theo đại diện doanh nghiệp, phát triển bền vững là một trong những giá trị cốt lõi mà công ty này đang theo đuổi. Không riêng thể thao, Lavifood cũng đang thực hiện những chiến lược bền vững, dài hơi nhằm cải thiện đời sống của hàng chục triệu người nông dân Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị nông sản nước nhà trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh mục tiêu đưa Việt Nam vào top 15 nước có ngành nông nghiệp phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng vào top 10 thế giới, đem lại ngôi vị "vô địch" cho nông sản Việt. Để làm điều này, doanh nghiệp triển khai hàng loạt chiến lược nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Thu mua, chế biến trái cây

Mỗi năm, Việt Nam thu hoạch hơn 22 triệu tấn rau củ, trái cây nhưng chỉ có 9% được chế biến. Số còn lại đều được bán tươi, số ít cho xuất khẩu, còn lại cho thương lái với giá thấp, thậm chí là đổ bỏ hoặc làm thức ăn cho gia súc.

Để giải quyết tình trạng này, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy có công nghệ hiện đại, công suất lớn như nhà máy Lavifood (Long An) có thể cung ứng hơn 10.000 tấn thành phẩm ra thị trường mỗi năm hay nhà máy Tanifood (Tây Ninh) sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2018 với công suất dự kiến lên đến 60.000 tấn thành phẩm mỗi năm.

"Khi đó, Lavifood sẽ thu mua hết tất cả các loại trái cây. Trái cây loại một sẽ làm hàng xuất khẩu tươi, loại 2, 3, 4 làm đông lạnh, sấy, cô đặc, nước ép. Nhà máy sẽ giúp nâng cao giá trị nông sản và góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người nông dân", ông Lee Yong Kyun, Tổng giám đốc điều hành công ty Lavifood chia sẻ.

Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao

Phát triển vùng trồng để có sản phẩm "sạch", từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Hiện nay, các nhà nhập khẩu trên thế giới có những đòi hỏi cao về chất lượng và các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm. Để đáp ứng những yêu cầu này, nông dân Việt Nam cần thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, kiểm soát chặt chẽ, bài bản quy trình sản xuất.

Để làm được điều đó, Lavifood đã xây dựng chuỗi giá trị nông sản liên kết 6 nhà: nhà nông - nhà nước - nhà đầu tư - nhà băng - nhà khoa học - nhà phân phối, tạo nên sự liên kết chặt chẽ từ việc nghiên cứu, cung cấp giống cây trồng, phân bón, đào tạo kỹ thuật canh tác, hỗ trợ tài chính cho đến chế biến ứng dụng công nghệ cao. Chuỗi giá trị khép kín này sẽ giúp Lavifood tạo nên những sản phẩm "sạch", an toàn từ nguyên liệu đến thành phẩm, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Công nghệ chế biến hiện đại

Nhà máy của Lavifood có công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Những hạn chế trong công nghệ chế biến đã làm nông nghiệp Việt Nam bị giảm khả năng cạnh tranh với các nước khác. Để khắc phục điều đó, Lavifood đầu tư mạnh cho công nghệ chế biến, quy trình quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của thị trường thế giới.

Toàn bộ dây chuyền từ các nhà máy của Lavifood đều nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... với công nghệ hàng đầu thế giới. Nhà máy Lavifood sử dụng công nghệ xử lý bằng áp suất cao (HPP) trong sản xuất nước trái cây tươi để giữ nguyên vẹn độ tươi ngon và dinh dưỡng, kéo dài thời hạn sử dụng, nâng cao giá trị, độ an toàn của sản phẩm... Bên cạnh đó, công ty có nhà máy đạt chuẩn LEED-Silver do US Green Building Council (USGBC) cấp dựa trên những tiêu chí thân thiện với môi trường.

Sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe

Theo đại diện Lavifood, nguyên liệu tốt, công nghệ hiện đại, nhân công lành nghề đã giúp Lavifood sản xuất ra những sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng thế giới. Lavifood không dừng lại ở khái niệm "ready to cook" (sẵn sàng để nấu), mà còn tiến tới giai đoạn cao hơn nữa là "ready to eat" (sẵn sàng để ăn). Sản phẩm trái cây của Lavifood chỉ cần bóc bao bì ra ăn mà đảm bảo an toàn.

