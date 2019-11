Vị thế đắc địa bên vịnh Hạ Long

Được đầu tư xây dựng bởi Dojiland và nằm tại Hòn Gai - trung tâm du lịch của của Hạ Long, Best Western Premier Sapphire Ha Long được chủ đầu tư ví như viên ngọc biển vô giá dành cho khách hàng.

Dự án được chủ đầu tư Dojiland kỳ vọng sẽ là một kỳ quan nằm trong lòng kỳ quan, mang hàng loạt những lợi thế quan trọng trong tương lai khi các quy hoạch của Quảng Ninh được triển khai.

Theo đó, khi Hạ Long và Hoành Bồ sáp nhập, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ cùng một lúc sở hữu vị trí độc tôn: ven bờ vịnh, và là dự án nằm ở vùng di sản văn hoá Hòn Gai của một Hạ Lon mới - rộng lớn hơn, phát triển hơn.

Cùng với sự phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, Best Western Premier Sapphire Ha Long nằm trong bán kính di chuyển thuận tiện để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng hàng tuần của người dân ngày càng tăng. Đặc biệt, tầng lớp dân cư cởi mở và có điều kiện kinh tế đang gia tăng mạnh mẽ tại các trung tâm kinh tế phía Bắc như Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội. Đây là một trong những điểm sáng khiến Best Western Premier Sapphire Ha Long trở thành miếng bánh vàng trên sàn bất động sản, Dojiland nhấn mạnh.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: "Nếu vịnh biển với sắc nước xanh biếc, những hòn đá trường tồn với thời gian là món quà tạo hoá ưu ái dành cho Hạ Long thì Best Western Premier Sapphire Ha Long chính là viên ngọc biển vô giá mà trí tuệ và tâm huyết của con người kiến tạo nên".

Best Western Premier Sapphire Ha Long viên ngọc biển vô giá mà trí tuệ và tâm huyết của Dojiland.

Vẻ đẹp thu hút giới đầu tư

Được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế, kiến trúc của Best Western Premier Sapphire Ha Long được trau chuốt, tỉ mỉ đến từng chi tiết giúp tối đa hóa trải nghiệm, chiều lòng mọi giác quan của khách hàng.

Với cảm hứng từ ý tưởng" The sound of the ocean" (Thanh âm của đại dương), chủ đầu tư nhấn mạnh Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ mang đến sự sang trọng, đẳng cấp như một viên sapphire lấp lánh trong bộ sưu tập tài sản xứng tầm của mỗi chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, dự án được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Best Western, tập đoàn dịch vụ khách sạn Top 10 thế giới. Ngay từ khâu thiết kế đã được tính toán rất kỹ càng, thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo tới từng khâu dịch vụ.

Không chỉ sở hữu những lợi thế về trải nghiệm du lịch và kiến trúc độc đáo, Best Western Premier Sapphire Ha Long còn đem đến cho chủ nhân mỗi căn hộ nghỉ dưỡng 15 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm.

Căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế được vận hành bởi Best Western Premier

Tuy vậy, số lượng căn hộ Best Western Premier Sapphire Ha Long hiện còn lại không nhiều. Chủ đầu tư cho biết, sau mỗi đợt mở bán, nhờ sức nóng của dự án, hơn 90% căn hộ trong giỏ hàng đã bán hết.

Dự án sẽ chính thức đi vào bàn giao quý IV/2019 và đang áp dụng chính sách vay 70% và hỗ trợ lãi suất 0% đến năm 2021. Thêm vào đó, phải kể đến chính sách lợi nhuận chia sẻ của chủ đầu tư là 90/10, đây được xem là tỷ lệ hấp dẫn nhất hiện nay trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, trong thời gian này, tất cả các nhà đầu tư khi mua căn hộ tại dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ có cơ hội nhận được quà tặng khủng: Giải nhất với mỗi giải 01 xe Mazda CX8, Giải nhì với mỗi giải 01 xe Vinfast Fadil, Giải ba với mỗi giải 01 xe máy SH 150i.

An Phạm