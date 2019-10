Thứ sáu, 4/10/2019, 10:20 (GMT+7)

Khách sạn dát vàng tiêu chuẩn 7 sao tại Hội An

Hội An Golden Sea toạ lạc tại biển An Bàng (Hội An), dát vàng 24K ở nhiều hạng mục, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp.

Theo chủ đầu tư, Tập đoàn Hoà Bình Hội An Golden Sea là một trong những dự án dát vàng được đơn vị dành nhiều tâm huyết. Ngoài dát vàng, dự án còn tạo ấn tượng với những căn hộ nằm chìm dưới mặt nước biển. Phối cảnh Hội An Golden Sea. Khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea nằm trên bãi biển An Bàng hoang sơ. Đây là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do trang du lịch trực tuyến TripAdvisor bình chọn. Dự án chỉ cách phố cổ Hội An 5km. "Du khách đến Dubai vì muốn xem khách sạn cánh buồm 7 sao, tới Singapore để ngắm bể bơi vô cực trên cao thì chúng ta cũng phải tạo ra được những biểu tượng du lịch mới. Tôi xây dựng khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng hay Hanoi Golden Lake và Hội An Golden Sea cũng là vì lí do này", ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình nói. Người đứng đầu Hoà Bình Group muốn ghi một dấu ấn trong lòng khách du lịch quốc tế với những điểm nhấn riêng. Đặc biệt khách du lịch khi đến đây sẽ check-in ở những công trình độc đáo đó và quảng bá khắp thế giới. Lấy cảm hứng từ Maldives, Hội An Golden Sea thiết kế gần như toàn bộ nằm dưới mặt nước biển 5m, tổng diện tích nằm dưới mặt nước biển là khoảng 50.000m2. Dự án có riêng một con đập dẫn nước từ biển vào. Các căn hộ thủy cung dát vàng, siêu biệt thự, sảnh lobby, thủy cung đều nằm dưới mặt biển và được ngăn cách bằng kính siêu cường lực. Chủ đầu tư xây dựng một bể bơi vô cực bốn mùa dát vàng nằm trên nóc toà khách sạn, độ cao khoảng 90m. Nổi bật trong dự án là 8 căn biệt thự hơn 550m2 cao 3 tầng trong đó một tầng ngầm đáy biển, xây dựng bằng bạch kim, phủ vàng, đá quý. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ đáy biển với các đàn cá, đáy san hô, mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển, khung cảnh như trong các bộ phim. Những căn hộ này do chuyên gia Anh thiết kế. Toàn bộ nội thất các căn hộ siêu sang dưới đáy biển và hơn 400 phòng khách sạn của 2 tòa nhà từ giường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh phòng tắm, dao thìa nĩa đồ đạc bàn ăn đều dát vàng 24K. Dự án còn bổ sung khu căn hộ du lịch, thương mại, dịch vụ, các công trình vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, casino dưới nước, khu ẩm thực Âu - Á,... đồng bộ theo kiến trúc tân cổ điển. Casino dưới nước tại Hội An Golden Sea. Với ý tưởng tạo ra những công trình cao cấp, hiện đại, dự án hợp tác cùng đơn vị quản lý là tập đoàn quốc tế Wyndham. Thương hiệu đến từ Mỹ đang quản lý hơn 9.000 khách sạn với 660.000 phòng tại 66 quốc gia. Wyndham kỳ vọng có thể giúp Hội An Golden Sea thoả mãn nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng theo tiêu chuẩn khách sạn 7 sao.