Chương trình kéo dài từ 5/8 đến 31/8 dành cho khách hàng hoàn thành ký hợp đồng mua căn hộ The Terra - An Hưng và thanh toán đợt một.

Quan niệm tháng 7 âm, hay còn gọi tháng Ngâu không nên mua bán tài sản lớn nay đã lỗi thời. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư thậm chí canh thời điểm này để săn bất động sản vì có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ví dụ, để kích cầu, mới đây chủ đầu tư Văn Phú - Invest tung chương trình ưu đãi "Bắc cầu Ô Thước, rước lộc tháng Ngâu" cho khách mua căn hộ The Terra - An Hưng từ 5/8 đến 31/8.

Cụ thể, 50 khách hàng đầu tiên hoàn thành ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án và thanh toán đợt một sẽ được nhận ngay một lượng vàng SJC. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng.

Dự án The Terra - An Hưng tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, khu đô thị mới An Hưng, thuộc phường La Khê và Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

"Vợ chồng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về The Terra - An Hưng từ khi dự án mở bán. Tôi chọn mua nhà vào dịp này để được hưởng những ưu đãi lớn từ chủ đầu tư", anh Hoàng Tuấn Sinh chia sẻ.

Bên cạnh việc thay đổi quan điểm mua bán nhà tháng Ngâu, chính sách ưu đãi hấp dẫn, yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà vẫn là chất lượng của sản phẩm. Theo các chuyên gia, khách hàng ngày càng có yêu cầu khắt khe khi lựa chọn tổ ấm tương lai. Họ hướng đến các dự án với tiêu chí không gian sống xanh, hiện đại và đầy đủ tiện nghi.

Tiện ích, cảnh quan của dự án là những yếu tố được người mua nhà quan tâm. Thông tin chi tiết về dự án và chính sách ưu đãi, liên hệ hotline: 0934.699.288, website.

"Khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các dự án nhà ở có quy hoạch kiến trúc cảnh quan bài bản, tích hợp đa dạng các tiện ích nội ngoại khu, giúp người dân có được một không gian sống thoải mái, có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, nhằm tái tạo năng lượng và nâng cao đời sống tinh thần", chủ đầu tư Văn Phú - Invest chia sẻ.

Các phòng ngủ tại The Terra - An Hưng đều tiếp giáp với khoảng không, dễ dàng đón sáng.

Dự án The Terra - An Hưng có hơn 30 tiện ích hiện đại và đồng bộ. Năm tầng đế tháp chung cư được sử dụng làm trung tâm thương mại, khu dịch vụ chăm sóc sức khoẻ như bể bơi bốn mùa, xông hơi, spa, phòng tập gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, trường mẫu giáo, phòng sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó công viên, quảng trường, thảm cỏ, sân chơi... cũng được bố trí khéo léo, hài hòa trong khuôn viên, tạo nên môi trường sống xanh an lành, yên bình giữa ồn ào phố thị.

Là khách hàng đặt mua căn hộ tại The Tera - An Hưng, chị Lê Hoài Linh đánh giá cao kiến trúc cảnh quan đẹp, hài hòa của dự án. "Với tôi, nhà không đơn thuần là nơi để ở, mà còn phải là một mái ấm đúng nghĩa với những giá trị vật chất, tinh thần được đảm bảo. Tôi nhìn thấy những điều đó ở The Tera - An Hưng và quyết định lựa chọn làm nơi an cư cho gia đình", chị Linh lý giải.

An Nhiên