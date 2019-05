Từ ngày 18/5, khách hàng giao dịch thành công căn hộ nghỉ dưỡng tại dự án sẽ nhận ngay viên kim cương DOJI trị giá 50 triệu đồng.

Ra mắt thị trường từ cuối năm 2018, chủ đầu tư Best Western Premier Sapphire Ha Long tiết lộ gần 200 căn hộ nghỉ dưỡng bán ra từ cuối tháng 4 đến nay đã được giao dịch thành công. Lý giải cho điều này, DOJILand cho rằng ngoài những lợi thế sẵn có về vị trí, tiềm năng đầu tư, dự án còn hấp dẫn khách hàng nhờ chính sách ưu đãi và quà tặng giá trị.

Best Western Premier Sapphire Hạ Long nằm ở vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích đồng bộ.

Cụ thể, từ ngày 18/5, khách hàng khi mua căn hộ tại dự án sẽ được tặng một viên kim cương DOJI trị giá 50 triệu đồng. DOJILand cũng cam kết hỗ trợ lãi suất trong 2 năm tiếp theo. Chính sách này đảm bảo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư trong giai đoạn dự án xây dựng tới thời điểm dự án đi vào vận hành, dự kiến đầu năm 2021.

"Qua thời hạn miễn lãi, chi phí trả góp được thay thế bằng khoản thu từ 90% tổng lợi nhuận kinh doanh căn hộ. Chính sách chia sẻ lợi nhận này là tương đối cao trên thị trường hiện nay", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Theo thông báo từ DOJILand, do giỏ hàng của dự án không còn nhiều, chính sách bán hàng của Best Western Premier Sapphire Ha Long có thể sẽ thay đổi theo từng đợt. Những khách hàng đầu tư sớm, đơn vị sẽ tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn, kèm chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hạ Long được hưởng lợi lớn từ tiềm năng du lịch.

Nhận định về thị trường căn hộ nghỉ dưỡng tại Hạ Long, nhiều chuyên gia cho rằng khu vực có nhiều tiềm năng phát triển. Thành phố biển đón lượng lớn du khách, kéo theo nhu cầu dịch vụ lưu trú. Căn hộ nghỉ dưỡng là một trong những kênh bổ sung nguồn phòng khách sạn cho Hạ Long.

Best Western Premier Sapphire Ha Long là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới tại khu vực Hòn Gai. Dự án do DOJILand, thành viên Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI làm chủ đầu tư. Best Western Premier Sapphire Ha Long đi vào vận hành sẽ bổ sung đáng kể nguồn phòng khách sạn cho nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của du khách trong và ngoài nước.

Tọa lạc tại khu bao biển Bến Đoan, Best Western Premier Sapphire Ha Long sở hữu những nhiều tiềm năng đầu tư sinh lời. Dự án có kết nối giao thông linh hoạt và tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

"Dự án cũng sở hữu nhiều ưu điểm như hệ thống hơn 50 tiện ích nội và ngoại khu đẳng cấp, pháp lý minh bạch, rõ ràng, đơn vị quản lý vận hành cao cấp", đại diện DOJI Land chia sẻ.

Thành Dương