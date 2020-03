Đơn vị phát triển kinh doanh dự án TLH vừa ra mắt chương trình "Sở hữu nhà sang, nhận vàng như ý" dành cho khách hàng đặt mua thành công nhà phố, biệt thự vườn tại phân khu Đông Tăng Long - An Lộc. Theo đó, người giao dịch thành công và không sử dụng gói hỗ trợ tài chính sẽ nhận ưu đãi lên tới 25 chỉ vàng cho nhà phố và 50 chỉ vàng cho biệt thự.

"Vàng là biểu tượng của sự sung túc, hạnh phúc, tình yêu, do đó những miếng vàng gửi đến khách hàng tại Đông Tăng Long An Lộc sẽ là một lá bùa hộ mệnh luôn đem lại sự may mắn, hưng thịnh", đại diện đơn vị TLH cho biết.

Phối cảnh dự án Đông Tăng Long - An Lộc.

Bên cạnh đó, những khách hàng có nhu cầu sử dụng gói vay tài chính để sở hữu bất động sản tại Đông Tăng Long - An Lộc cũng sẽ được hỗ trợ lãi suất ngân hàng 0% trong 9 tháng. Đơn vị phát triển kinh doanh nhận định, đây là giải pháp tài chính dành cho khách hàng mong muốn sở hữu nhà, nhưng vẫn có vốn đầu tư kinh doanh. Chính sách này cũng khẳng định việc luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu của TLH.

Ngoài ra, tất cả khách hàng đều nhận 2 năm phí quản lý, cùng chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng.

Khách hàng trải nghiệm thực tế dự án cùng Đông Tăng Long - An Lộc.

Tọa lạc trong khu đô thị Đông Tăng Long - một trong những khu đô thị lớn tại quận 9, TP HCM, phân khu Đông Tăng Long - An Lộc bao gồm các căn nhà phố có diện tích từ 100m2 giá từ 5,5 tỷ đồng và các căn biệt thự có diện tích 160m2, giá từ 7,9 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Với vị trí đắc địa, Đông Tăng Long - An Lộc thừa hưởng hệ thống tiện ích nội, ngoại khu với 20ha công viên trung tâm, 13 ốc đảo công viên, 7ha hồ cảnh quan sinh thái, 18 tiện ích hiện đại đa dạng chức năng... Hướng đến một không gian sống xanh, Đông Tăng Long - An Lộc được thiết kế dựa trên hai yếu tố "thiên nhiên và hiện đại", mang đến cho cư dân cuộc sống yên bình giữa phố thị.

"Dự án được giới đầu tư đánh giá có giá bán cạnh tranh và có tỷ suất sinh lời cao, khi thực tế cho thấy những phân khúc khác cùng thuộc khu đô thị Đông Tăng Long quận 9 cũng tăng trưởng mạnh", đại diện TLH cho biết.

Tâm Anh