Bên cạnh công năng ở, khách hàng còn quan tâm đến các yếu tố về không gian sống xanh, tiện ích và sự riêng tư cá nhân.

Tháng 10 vừa qua, JLL Việt Nam đã đưa ra những "Yếu tố tiên quyết cho sự thành công của bất động sản tích hợp tại Việt Nam" dựa trên thống kê từ các dự án triển khai trong nước gần đây.

Đơn vị ghi nhận khái niệm "đô thị trong đô thị" thường được dùng cho những dự án tích hợp quy mô lớn, như là một xu hướng tương lai của thị trường bất động sản. Ở đó các nhà phát triển bắt đầu tìm cách thu hút người mua bằng việc kiến tạo các khu dân cư được quy hoạch tốt với nhiều tiện ích. Điều này xuất phát từ nhu cầu về bất động sản của người dân ngày một tăng cao.

The Manor Central Park - một trong những dự án bất động sản tích hợp tại Hà Nội.

Thứ nhất, theo JLL, chú trọng quy hoạch giao thông là rất quan trọng. Bãi đậu xe đầy đủ, kết nối tiện lợi với đường chính và hệ thống giao thông công cộng sẽ trở thành điểm cộng quan trọng giúp nâng cao giá trị dự án.

Thứ hai, chia tách giai đoạn phát triển dự án theo không gian và thời gian. Các khu phố thương mại nhộn nhịp cùng với quảng trường, vỉa hè được bố trí quy mô quanh các tòa nhà sẽ giúp phát triển một khu đô thị có sức sống và hấp dẫn, do đó giữ vững giá trị lâu dài cho dự án.

Thứ ba, xây dựng và duy trì các tiện ích công cộng. Một điểm thu hút chính của các dự án tích hợp chính là các tiện ích công cộng quy mô lớn nằm trong khuôn viên dự án. Các tiện ích như công viên cây xanh hay sân vận động thể thao hiện rất thu hút người mua.

Thứ tư, tiện ích nội khu hài hòa. Việc chú trọng tiện ích nội khu vừa tạo sự đa dạng giữa các tòa nhà, đồng thời xây dựng cảm giác riêng tư cho cư dân tương lai.

Cuối cùng, thành phần cư dân đa dạng và hòa hợp. Điểm cộng của các dự án quy mô lớn là khả năng cung cấp một loạt các loại hình nhà ở cho nhiều nhóm người mua tiềm năng khác nhau, từ đó tạo ra sự đa dạng trong thành phần dân cư.

Khu đô thị phức hợp The Manor Central Park

Đi theo xu hướng phát triển của tương lai, nhiều thương hiệu bất động sản lớn bắt đầu triển khai các dự án "đô thị trong đô thị", có thể kể đến chủ đầu tư Bitexco Group. Trong đó, khu đô thị phức hợp The Manor Central Park hiện là sản phẩm mới nhất của chủ đầu tư Bitexco phát triển theo định hướng này.

Khu đô thị sở hữu vị trí đắc địa, nằm ở phía Tây Nam Hà Nội, thuộc vùng kinh tế trọng điểm của thủ đô. Với diện tích 89,7ha tọa lạc trên trục đường Nguyễn Xiển, mặt tiền The Manor Central Park tiếp giáp với đường vành đai 3, mặt còn lại liền kề công viên Chu Văn An với diện tích lên tới 100ha.

Bên cạnh vị trí thuận lợi, khu đô thị còn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi quy hoạch mở thông minh và kiến trúc đan xen giữa phương Đông và phương Tây. Dự án được một trong những đội ngũ tư vấn kiến trúc hàng đầu thế giới đảm nhiệm như: EE&K - đơn vị quy hoạch của những khu đô thị nổi tiếng như Battery Park City New York (hạ Manhattan, Mỹ), Qibao Town Center (Thượng Hải, Trung Quốc); Công ty kiến trúc Nhật Kume Sekkei hay kiến trúc sư Mỹ Carlos Zapata - người đồng hành với Bitexco trong việc thiết kế Tháp Tài Chính Bitexco và khách sạn JW Marriott Hanoi.

Dự án có 70% sản phẩm thấp tầng là shophouse, đan xen với các khối cao tầng, biệt thự, nhà liền kề, trung tâm thương mại và công viên cây xanh. Các shophouse là điểm nhấn ấn tượng tại The Manor Central Park khi quy hoạch tại các vị trí sầm uất. Ngoài ra, hệ thống tiện ích cao cấp của dự án cũng là điểm nhấn trong chuỗi thương hiệu bất động sản của Bitexco.

Tọa lạc tại phía Tây Nam Hà Nội, The Manor Central Park được quy hoạch với chức năng tích hợp "tất cả trong một" (all in one) giúp đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân với: một công viên trung tâm và 5 công viên nội khu phủ xanh toàn dự án, trung tâm thương mại, biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại, trường học, phòng khám quốc tế, bể bơi bốn mùa, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng,...

Phối cảnh công viên trung tâm The Manor Central Park.

"Trong tương lai gần, cộng đồng 17.000 người tại The Manor Central Park sẽ biến nơi đây trở thành khu đô thị sầm uất bậc nhất Hà Nội và là điểm đến của không chỉ người dân thủ đô mà cả du khách nước ngoài", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Bên cạnh những sản phẩm giới hạn đã ra mắt bao gồm: biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại tọa lạc tại những vị trí đẹp nhất, The Manor Central Park cũng đã hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng dự án cơ bản, bao gồm: đồi cây xanh; công viên nhánh; cảnh quan thiên nhiên; khu vui chơi; đường nội khu; nhà mẫu và công trình nhà ở.

"Thị trường bất động sản Việt Nam đang dần lớn mạnh và hoàn thiện, người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư. Trong bối cảnh đó, với những ưu điểm vượt trội, The Manor Central Park hiện đang là một trong những dự án thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư", đại diện Bitexco Group nói thêm.

Thành Dương