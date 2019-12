Bà Nghiêm Thị Vòng (Thái Bình) nhận giải đặc biệt "Cá Vàng Ranee" là một lượng vàng PNJ trong chương trình "Sáng mắt bắt cá vàng - Khỏe tim đón tài lộc".

Khách hàng Nghiêm Thị Vòng (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Ranee là sản phẩm dầu ăn cao cấp được gia đình tin dùng trong suốt những năm qua. Mỗi khi Tết cận kề, tôi đều hào hứng tham gia mua hàng và thử vận may, năm nay đã may mắn 'bắt' được cá vàng 999.9. Tôi tin rằng đây là khởi điểm cho một năm mới nhiều may mắn và tài lộc đến với gia đình".

Bà Nghiêm Thị Vòng trúng 1 lượng vàng 999.9 khi mua dầu ăn cao cấp Ranee.

Chương trình khuyến mãi "Sáng mắt bắt cá vàng - Khỏe tim đón tài lộc" do Công ty Cổ phần Dầu cá châu Á (AFO) tổ chức vào 1/11/2019 đến 10/1/2020.

Người tiêu dùng mua dầu ăn Ranee 950ml phiên bản Tết chỉ cần cào nhẹ lớp tráng bạc tại ô "phần cào" sau mỗi nhãn chai, có cơ hội trúng hàng nghìn giải thưởng, gồm: 20 giải đặc biệt, mỗi giải một cá vàng Ranee trị giá một lượng vàng PNJ; 50 giải nhất mỗi giải một tủ lạnh Samsung Inveter 307 lít; 1.000 giải nhì mỗi giải một bếp hồng ngoại Sunhouse, cùng hàng trăm nghìn giải khuyến khích mỗi giải một chai dầu ăn cao cấp Ranee 250ml.

Trước đó, chị Trịnh Thị Huyền ở tỉnh Vĩnh Phúc đã trúng tủ lạnh Samsung. Chị cho biết, gia đình mới sử dụng dầu ăn Ranee được vài tháng: "Lần đầu tôi được biết trên thị trường có dầu ăn tinh luyện từ cá với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nên quyết định dùng thử. Sau thời gian sử dụng, tôi thấy sản phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà khi chiên xào mang lại hương vị ngon và hợp khẩu vị với gia đình".

Chị Trịnh Thị Huyền trúng tủ lạnh Samsung trong chương trình khuyến mãi của Ranee.

Bên cạnh đó, nhãn hàng Ranee ra mắt phiên bản hộp quà Tết chào đón Xuân Canh Tý. Người tiêu dùng mua hộp quà 2 chai Ranee 950ml được nhận quà tặng là bộ sứ "Song Ngư Phú Quý" gồm đĩa và đĩa chấm.

Hộp quà Tết chào đón Xuân Canh Tý của Ranee.

Ranee là thương hiệu dầu ăn của công ty Cổ phần Dầu cá châu Á (AFO), thành viên của Tập đoàn Sao Mai An Giang.

Dầu ăn Ranee là sản phẩm tinh luyện 100% từ cá, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại Desmet, nhập khẩu trực tiếp từ Bỉ với quy trình sản xuất khép kín. Công nghệ vật lý tinh luyện giúp lưu giữ các dưỡng chất tự nhiên từ cá như Omega-3 giúp giảm cholesterol trong máu, DHA/EPA, vitamin A nuôi dưỡng đôi mắt sáng khỏe. Sản phẩm nhận giải thưởng "Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin và Dùng năm 2019".

