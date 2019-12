Lợi thế khi chọn các căn hộ sắp bàn giao

Mỗi dự án khi tung ra thị trường đều có những ưu thế, điểm mạnh riêng được giới thiệu và chào bán để chinh phục khách hàng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia nhận định, hiện nay, khách hàng thường lựa chọn các căn hộ sắp bàn giao để quyết định mua ngay, để có thể xách va ly về ở, mà không phải chờ đợi lâu.

Dự án Sunshine Center sắp bàn giao. Ảnh: dự án Sunshine Center.

Chị Hồng Hạnh (Giám đốc một công ty tư nhân ở Hà Nội) - người đang tìm mua chung cư tại khu vực Mỹ Đình vừa được giới thiệu rất nhiều dự án, nghe khá hấp dẫn. Tuy nhiên, từ thời điểm đặt cọc cho tới khi nhận được nhà phải mất vài năm. "Cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vợ chồng tôi quyết định tìm mua căn hộ sắp bàn giao để nhanh chóng được nhận nhà, về ở ngay. Hơn nữa, mua dự án sắp bàn giao, chúng tôi có thể kiểm tra được chất lượng công trình như thế nào luôn", chị Hạnh nói.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án Sunshine Center, trên thực tế, khách hàng thường lo sợ việc chậm tiến độ bàn giao nhà; chất lượng nhà ở không giống với quảng cáo; tiện ích, dịch vụ thay đổi so với cam kết ban đầu... Những mối lo ngại này khiến khách hàng ngày càng chuộng dự án sắp bàn giao khi quyết định lựa chọn nơi an cư cho mình.

Chủ đầu tư này cho biết thêm, với những dự án đã hình thành, khách hàng sẽ nhìn tận mắt, sờ tận tay, dễ dàng kiểm chứng chất lượng công trình có tương xứng giá tiền bỏ ra và đúng như cam kết ban đầu hay không. Môi trường sống, hệ thống hạ tầng tiện ích, chất lượng dịch vụ... hiện hữu rõ ràng sẽ giúp họ đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình trong việc chọn nơi an cư, lạc nghiệp.

Sunshine Center - lựa chọn của nhiều khách hàng

Hiện thị trường bất động sản khu vực Mỹ Đình được đánh giá một trong những điểm đến thu hút cộng đồng cư dân, với nhiều dự án lớn xuất hiện. Tuy nhiên, các căn hộ sắp bàn giao nhận nhiều sự quan tâm của khách hàng, trong đó có dự án Sunshine Center.

Thiết kế căn hộ sang trọng, thời thượng tại Sunshine Center.

Hiện tại, Sunshine Center trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng.

Anh Nguyễn Hưng (34 tuổi, nhân viên kinh doanh của một công ty ở Hà Nội) - chủ nhân của căn hộ tại Sunshine Center chia sẻ: "Thực ra, tôi đã biết tới Sunshine Center từ khi dự án mới khởi công. Đến tận nơi để xem xét, tôi mới càng thêm ấn tượng với dự án và quyết định đặt mua ngay".

Hai vợ chồng anh Hưng đã ghé thăm dự án để khảo sát. Điều khiến gia đình anh hài lòng nhất là thiết kế căn hộ hiện đại, rộng tới hơn 100 m2, tất cả đều được trang bị nội thất sao sao đẳng cấp, đúng như giới thiệu trước đó. Qua quan sát, vợ của anh khá ấn tượng với không gian sống thư thái, thoáng đãng và các dịch vụ, tiện ích tại đây. Anh cho biết, được nhìn tận nơi, sờ tận tay từng chi tiết trong căn hộ, cả gia đình đều yên tâm khi đặt mua Sunshine Center và rất mong đến ngày dọn về tổ ấm mới.

Tại Sunshine Center, mỗi mặt sàn của dự án chỉ có 6-7 căn hộ, được bố trí tới ba cửa thang máy, tách bạch giữa hai hệ thống thang dành cho khối cư dân và khối văn phòng, để tạo sự thoải mái và riêng tư nhất cho cư dân. Ngoài ra, Sunshine lựa chọn các thương hiệu uy tín để hoàn thiện căn hộ tốt nhất như: thiết bị nhà tắm, vệ sinh của Kohler, hệ điều hòa multi của thương hiệu hàng đầu trên thị trường Mitsubishi, cửa kính, vách nhôm Eurowindow, hệ thống cửa Porta Door...

Nội thất đẳng cấp sao sao, đẹp là những yếu tố khiến Sunshine Center ghi điểm trong lòng khách hàng.

Sunshine Center còn ghi điểm với khách hàng khi cung cấp các dịch vụ, giải trí, trung tâm thương mại tổng hợp như S-Café, chuỗi nhà hàng sang trọng, beer club, vườn thực nghiệm, sky bar, phòng trà 5 sao...

Sunshine Center còn tỉ mỉ đầu tư cho cụm tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân như: khu rèn luyện sức khỏe tổng hợp (yoga, gym - fitness, spa - beauty salon...), bể bơi, trường mầm non quốc tế, siêu thị, showroom trưng bày nội thất Italy... Đây cũng là tòa nhà sử dụng hệ thống bảo vệ năm lớp, bao gồm: cổng an ninh ra vào, an ninh xuống tầng hầm (bãi gửi xe), check in home, check in service, check in ở cầu thang máy đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân.

"Với những ưu điểm trên, Sunshine Center trở thành một trong những lựa chọn tối ưu cho cuộc sống thời thượng, đẳng cấp của mọi nhà", đại diện chủ đầu tư cho biết.