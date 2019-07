Mặc dù doanh thu giảm mạnh, lãi sau thuế của Tập đoàn KIDO vẫn tăng gần 30% so với cùng kỳ nhờ mảng kem.

Báo cáo của Tập đoàn Kido cho thấy, doanh thu thuần quý II đạt 1.674 tỷ đồng, giảm 20,8% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, lãi sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng doanh thu giảm 14,4%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 29,5%.

Theo lý giải của KIDO, nguyên nhân khiến doanh thu giảm mạnh là kinh doanh ngành dầu giảm. Sự cạnh tranh khốc liệt tiếp tục diễn ra giữa các công ty tại phân khúc dầu phổ thông và dầu xá bởi giá dầu thế giới sụt giảm. Mặc dù lãi đến từ phân khúc phổ thông giảm, nhờ nhóm sản phẩm dầu ăn trung cao cấp hút khách đã giúp lợi nhuận đi lên. Ngoài ra, nhóm sản phẩm ngành kem và bơ thực vật tăng đột biến, đưa lợi nhuận nửa đầu năm của doanh nghiệp đi lên.

KIDO thêm nhiều dòng kem mới.

Vốn là nhóm có đóng góp quan trọng, 6 tháng KIDO Foods (Mã CK: KDF) - đơn vị dẫn đầu thị phần kem trên thị trường Việt đạt lợi nhuận trước thuế 119 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch năm 2019. Năm ngoái mảng kem chỉ chiếm 82% trong tổng doanh thu của KDF nhưng con số này tăng lên 89% trong năm nay, nhờ phát triển thêm những sản phẩm cao cấp và kênh hiện đại có biên lợi nhuận cao.

Riêng nhóm dầu ăn, lợi nhuận gộp quý II của Tường An đạt 140,7 tỷ, tăng 32,4% (tương đương 34 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2018 và mức biên lợi nhuận cũng tăng lên 16,2%. Còn Vocarimex, bức tranh kinh doanh không mấy sáng sủa khi doanh thu thuần tiếp tục giảm, lợi nhuận gộp đi xuống 77% so với cùng kỳ do doanh thu giảm, giá vốn hàng tồn kho cao. Để đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019, Vocarimex cho hay sẽ đẩy mạnh phát triển kênh xuất khẩu và gia tăng khách hàng công nghiệp mới.

Thi Hà