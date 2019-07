Sau nhiều năm thua lỗ, từ 2018 đến nay hoạt động kinh doanh của hãng hàng không giá rẻ bắt đầu cải thiện nhờ thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa cho biết 6 tháng đầu năm đã vận chuyển trên 3 triệu lượt hành khách với gần 20.000 chuyến bay, đạt tổng doanh thu trên 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122,3 tỷ, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Đây là năm thứ 3 hãng báo lãi sau chuỗi dài thua lỗ. Trước đó, năm 2018 Jetstar Pacific cũng đã bắt đầu báo lãi 34 tỷ đồng. Xen giữa đợt lãi 112 tỷ đồng năm 2015 là 2 năm lỗ lớn: 900 tỷ đồng năm 2016 và gần 350 tỷ đồng năm 2017.

Theo Jetstar, lý do khiến hãng lãi lớn là do thực hiện biện pháp tiết kiệm, trong đó chi phí không bao gồm nhiên liệu giảm 4,8%, tổng chi phí giảm 9,9% so với kế hoạch. Ngoài ra, hãng thực hiện tái cơ cấu mạnh trong nhiều năm qua. Mặt khác, tác động thương hiệu kép từ Vietnam Airlines - cổ đông lớn nhất của Jetstar Pacific (chiếm 70% cổ phần) đã giúp hãng cải thiện đáng kể nhờ kết nối mạng bay, gia tăng thêm lượng khách hàng.

Kết quả khảo sát hành khách trong 6 tháng đầu năm của hãng cũng ghi nhận, tỷ lệ hành khách không hài lòng về chất lượng dịch vụ giảm từ 3% cùng kỳ 2018 xuống chỉ còn 1% trong nửa đầu 2019. Điều này góp phần làm gia tăng lượng khách nội địa của hãng thêm 1,3% so với 2018.

Jetstar Pacific là hãng hàng không có lịch sử hoạt động an toàn cao tại Việt Nam trong 28 năm qua. Hãng có mạng bay nội địa phủ kín hầu hết thành phố, điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế; kết nối với mạng bay của Vietnam Airlines Group, Jetstar Group đến trên 85 điểm đến 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thi Hà - Anh Tú