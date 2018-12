Jeju Air cho biết, đường bay Đà Nẵng - Daegu sẽ được khai thác với tuần suất 7 chuyến mỗi tuần. Thời gian bay giữa hai điểm đến là 4 giờ rưỡi cho đến 5 giờ. Cùng với việc mở đường bay mới, hãng cũng sẽ tăng chuyến bay từ Muan đến Đà Nẵng lên 7 chuyến một tuần, nâng tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc mà hãng khai thác lên 63 chuyến mỗi tuần.

Bốn năm trước, Jeju Air bắt đầu khai thác thị trường Việt Nam. Đến nay, hãng có 6 đường bay đến 4 thành phố lớn gồm Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội và Nha Trang. Trong đó, Đà Nẵng là thị trường lớn nhất với 30 chuyến bay một tuần, ba điểm đến còn lại mỗi nơi có 7 chuyến. Trong thời gian tới, cùng với Đà Nẵng, hãng sẽ đẩy mạnh các đường bay nối với Nha Trang.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, Hàn Quốc là thị trường nguồn lớn thứ hai của ngành du lịch Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay có hơn 2,8 triệu lượt khách đến từ nước này, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin từ Văn phòng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, ước tính sẽ có 429.000 lượt khách Việt Nam sang Hàn Quốc trong 11 tháng năm nay, tăng đến 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự đoán cả năm, lượng khách từ thị trường Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 40% so với năm ngoái.

Đại diện Jeju Air cho biết, ba năm trước, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan là ba điểm đến thu hút nhiều du khách Hàn Quốc nhất, nhưng nay Việt Nam đã soán ngôi của Thái Lan, trở thành điểm đến hấp dẫn thứ ba của người Hàn. Riêng với Jeju Air, số lượng chỗ cung ứng trên các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng tăng trưởng rất nhanh. Năm 2015, hãng cung cấp 150.000 ghế; năm 2017 tăng lên gấp ba lần, với 450.000 ghế và đến tháng 10/2018 đã cung ứng 720.000 ghế.

Doanh thu từ thị trường Việt Nam hiện chỉ đứng sau thị trường lớn nhất là Nhật Bản. Jeju Air sắp tuyển tuyển tiếp viên hàng không là người Việt Nam làm việc cho hãng, trở thành thị trường đầu tiên mà hãng tuyển tiếp viên là người bản địa phục vụ trên các chuyến bay.

Linh Phi