Ngày 20/9, Tổ chức thẻ quốc tế JCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên 2019 tại The Grand Hồ Tràm Strip.

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của Ngân Hàng Nhà Nước, các đối tác ngân hàng, đối tác kinh doanh, tổ chức ví điện tử... Hội nghị tổng kết sơ bộ hoạt động kinh doanh trong năm 2018, chia sẻ kế hoạch và các dự án chiến lược sẽ được triển khai thời gian tới.

Tổng kết năm 2018 và nửa đầu 2019, ông Tomoaki Yamaguchi - Trưởng đại diện của JCB Việt Nam chia sẻ số lượng thẻ phát hành tăng 92% so với nửa đầu năm 2018. Số dư của thẻ cũng tăng 40%. Trong nửa đầu 2019, mức chi tiêu tăng 155% so với cùng kỳ. Mảng thanh toán cũng phát triển ấn tượng với số lượng giao dịch quý 2/2019 tăng 88% và mức chi tiêu tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đại diện JCB Việt Nam, tổ chức này chú trọng mục tiêu đa dạng trải nghiệm dành cho chủ thẻ. Mới đây, JCB đã phối hợp cùng các Ngân hàng thành viên cho ra mắt 4 loại thẻ mới và hợp tác triển khai phương thức thanh toán QR giúp người dùng thanh toán không cần chạm thẻ nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Nghi thức đập thùng rượu Sake truyền thống tại sự kiện

Bên cạnh những chương trình ưu đãi hợp tác cùng các đối tác trong lĩnh vực ăn uống, du lịch, mua sắm như JCB Ưu đãi mỗi ngày, Ưu đãi Tiki, Nguyễn Kim, ... JCB tập trung đẩy mạnh đặc quyền chủ thẻ cao cấp như Dịch vụ Phòng chờ sân bay quốc tế hạng thương gia, Dịch vụ sân golf đẳng cấp và Dịch vụ ẩm thực tại các nhà hàng cao cấp Diamond Dining,...

Ngoài góp phần hướng tới một Việt Nam không tiền mặt, triển khai thanh toán không tiếp xúc, QR, JCB cho hay tổ chức dự kiến sẽ phát triển chương trình tài trợ cho các doạnh nghiệp khỏi nghiệp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, trong phần hội thảo chuyên đề, đại diện Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cũng chia sẻ về thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử nói riêng trong thời gian qua. Trong bài phát biểu của mình ông cũng cho biết trong thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển các hình thức thanh toán mới, hiện đại nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, trong đó có thương mại điện tử theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Đại diện các đối tác ngân hàng nhận giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ.

Tiếp nối phần hội thảo, vào buổi tối, JCB tổ chức đêm Gala, với nghi thức đập thùng rượu Sake truyền thống của Nhật Bản cùng phần trao thưởng, vinh danh các ngân hàng đồng hành.

Tại đây, ngân hàng Sacombank, VietinBank, Vietcombank, MBBank được trao các giải thưởng như Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ, Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng phát hành mới,..Các đối tác khác như ngân hàng Agribank, Eximbank, Kiên Long, Nam Á, OCB, Techcombank cũng được vinh danh nhờ luôn năng động trong truyền thông và đẩy mạnh các hoạt động ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB. Ngân hàng ACB trong năm nay cũng cho thấy được sự phát triển thần tốc với giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả Thẻ ghi nợ.

An An