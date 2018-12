Công ty của Jack Ma thu về 18 tỷ USD sau 13 giờ ngày Lễ độc thân / Jack Ma: Tôi không biết gì về Bitcoin

"Đừng dùng thương mại làm vũ khí", Jack Ma cho biết tại một phiên thảo luận ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos (Thuỵ Sĩ). "Gây ra một cuộc chiến tranh thương mại rất dễ, nhưng ngăn thảm họa từ cuộc chiến này rất khó".

Ông cũng sử dụng nhiều từ ngữ khá mạnh để mô tả rủi ro của việc này. "Nếu anh trừng phạt một nước khác, tức là đang trừng phạt các doanh nghiệp nhỏ và người trẻ. Giống như đánh bom vậy", ông nói.

Jack Ma trong phiên thảo luận tại Davos năm nay. Ảnh: Alizila

Bình luận của Jack Ma được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên pin năng lượng mặt trời và máy giặt. Các nước bị ảnh hưởng chủ yếu từ quyết định này là Trung Quốc, Hàn Quốc và Mexico. Bắc Kinh sau đó cho biết thuế này sẽ làm xuống cấp môi trường thương mại toàn cầu.

Mỹ được dự báo còn áp thêm nhiều lệnh trừng phạt nữa. Tại Davos, Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Wilbur Ross cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị cho nhiều động thái thương mại khác.

Jack Ma thừa nhận toàn cầu hóa đang gây ra nhiều đau đớn. Tuy nhiên, tiến bộ công nghệ và nhu cầu khách hàng cũng đồng nghĩa thương mại tự do và toàn cầu hóa vẫn sẽ tiếp diễn.

"Tôi nghĩ chúng ta không thể chặn đứng thương mại", ông nói, "Thế giới cần thương mại. Nếu nó ngừng lại, chiến tranh sẽ bắt đầu".

Dù vậy, ông cho rằng trong tương lai, những căng thẳng này sẽ giảm dần. "Sau này, sẽ không có Made in China. Không có Made in America. Không có Made in Peru nữa. Nó sẽ là Made on the Internet", tỷ phú kết luận.

Hà Thu (theo CNN)