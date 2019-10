Mô hình thành phố xanh thông minh từng thành công ở Dubai và Singapore.

Tập đoàn Abdulla Bin Zayed (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) và Tập đoàn IMG (Việt Nam) vừa có chuyến làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm đề xuất ý tưởng xây dựng thành phố thông minh "Best Modern - Smart, Green Port City of Asia in 2040" tại địa phương.

Theo ý tưởng, dự án sẽ đưa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một trung tâm vận tải - thương mại và logistics cửa ngõ của châu Á.

Đại diện tập đoàn ABZ đến khảo sát khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án có tổng diện tích dự kiến 20.000 ha thuộc các khu đô thị Vũng Tàu, Bà Rịa và thị trấn Phú Mỹ. "Mô hình này đã thực hiện thành công ở Dubai và Singapore", đại diện IMG nói.

Các hạng mục công trình trong dự án bao gồm các trung tâm logistics, cảng biển, đường sắt, sân bay hành khách quốc tế hiện đại, nhà ga hành khách và hàng hóa, trung tâm thương mại công nghệ cao...

Thành phố kiểu mẫu này cũng sẽ có cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, trung tâm thương mại điện tử, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp năng lượng tái tạo. Các tiện ích được đầu tư nhằm cải thiện cuộc sống người dân, phục vụ khách du lịch.

Đại diện Tập đoàn ABZ và Tập đoàn IMG gặp gỡ chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, dự án sẽ triển khai Chính phủ điện tử và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để tăng hiệu quả, giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ và tạo điều kiện cho các dịch vụ cho cư dân của thành phố.

Theo đại diện IMG, dự án có thể tạo ra hàng trăm ngàn việc làm cho người dân, khôi phục và nâng cấp khả năng kỹ thuật, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực tại địa phương, góp phần thúc đẩy GDP quốc gia và tăng thu ngân sách.

Về logistics, dự án tham vọng kiến tạo ra một trung tâm thương mại và logistics cửa ngõ quốc gia, tạo thuận lợi cho thương mại và dịch vụ, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư... Điều này sẽ cho phép Việt Nam triển khai hiệu quả và đạt được những lợi ích từ nhiều hiệp định thương mại tự do, hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

Dự án cũng sẽ thực hiện nhiều mục tiêu ứng dụng công nghệ 4.0, theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số hiện đại và thúc đẩy đổi mới - sáng tạo của Chính phủ. Theo đó, đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ hàng đầu châu Á, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới.

Tập đoàn Abdulla Bin Zayed đến từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), hoạt động trong lĩnh vực hàng không, tài chính và đầu tư, năng lượng, kỹ thuật, bất động sản, lữ hành và du lịch, thương mại và logistics.

IMG là một tập đoàn các công ty đầu tư và phát triển hoạt động trong các lĩnh vực pháp lý và tài chính, logistics, dịch vụ hàng không, truyền thông và giáo dục - đào tạo tại Việt Nam.

(Nguồn: Tập đoàn IMG)