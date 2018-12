Australia cấm Huawei bán thiết bị viễn thông / Huawei tuyên bố sẽ vượt Apple trong 3 năm

Sáng nay, Huawei vừa phát đi thông báo, công ty không biết giám đốc tài chính (CFO) - Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) đã làm gì sai trái dẫn đến việc bị bắt tại Vancouver (Canada) và có thể bị dẫn độ sang Mỹ.

Bộ Tư pháp Canada cho biết, Meng Wanzhou - con gái nhà sáng lập Huawei - Ren Zhengfei bị bắt hôm 1/12. Cơ quan này cho biết, sẽ có một buổi điều trần vào ngày mai xem bà Meng có được tại ngoại không. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Canada chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc này.

Bà Meng Wanzhou - Giám đốc tài chính Huawei. Ảnh: CNN

"Chúng tôi được cung cấp rất ít thông tin liên quan đến các cáo buộc và không biết bà Mạnh đang vi phạm điều gì", Huawei cho biết. Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc tin tưởng, hệ thống tư pháp của Canada và Mỹ sẽ đưa ra một kết luận cuối cùng.

Đồng thời, Huawei cũng khẳng định tuân thủ tất cả luật pháp và quy định tại nơi hoạt động, bao gồm luật, quy định về kiểm soát xuất khẩu và cấm vận của Liên hợp quốc, Mỹ và EU.

Trong khi đó, Wall Street Journal đưa tin, hồi tháng tư, giới chức Mỹ đã mở một cuộc điều tra về việc nghi ngờ Huawei vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Hồi cuối tháng 8, hãng điện thoại Trung Quốc cũng gặp rắc rối tại Australia. Khi đó, Chính phủ Australia thông báo, các quy định về an ninh quốc gia thường chỉ áp dụng cho các nhà mạng, nhưng giờ sẽ được mở rộng ra cả các hãng cung cấp thiết bị. Các công ty "có khả năng chịu chỉ đạo từ một chính phủ nước ngoài" sẽ khiến mạng lưới viễn thông của nước này dễ tổn thương trước các sự truy cập hoặc can thiệp trái phép từ bên ngoài, đồng thời gây rủi ro an ninh.

Thông báo này không nêu đích danh Huawei nhưng Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết lệnh này nhắm vào Huawei và sẽ ngăn họ tham gia vào hệ thống của Australia. Trước Australia, Mỹ cũng đã hạn chế Huawei và ZTE gia nhập thị trường trong nước vì các lý do tương tự.

Tháng trước, Huawei nói với CNN rằng, thiết bị của họ được khách hàng tin cậy tại 170 quốc gia và 46 trên tổng số 50 công ty viễn thông lớn nhất thế giới.

Nhà sản xuất smartphone đang ôm mộng trở thành một thương hiệu toàn cầu. Theo hãng nghiên cứu Gartner, Huawei đã vượt Apple để thành nhà cung cấp smartphone lớn thứ nhì thế giới. Trong quý III, hãng điện thoại đạt doanh số 52,2 triệu chiếc.

