HSC: Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 2,5 tỷ USD can thiệp thị trường

Báo cáo mới công bố của Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra khoảng 3,05 tỷ USD kể từ đầu năm nay để can thiệp thị trường. Con số này cao hơn 550 triệu USD so với số liệu từ chính công ty chứng khoán này vào đầu tháng 8.

Giao dịch USD tại quầy của một ngân hàng thương mại. Ảnh: Anh Tú

Theo HSC, tỷ giá đồng bạc xanh trên thị trường liên ngân hàng tuần qua đã tránh được các đợt tăng thêm và thậm chí đã giảm nhẹ. Trong khi đó, tỷ giá USD tự do vẫn tăng mạnh do chỉ số DXY – thước đo sức mạnh đồng USD với rổ sáu đồng tiền khác - phá vỡ mốc 96, mặc dù không thể bứt phá lên ngưỡng tâm lý quan trọng 97.

Tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tuần trước ở mức 23.295 đồng, giảm 10 đồng so với tuần trước đó, nhưng tăng 583 đồng, tương đương 2,57% so với đầu năm. Trái lại, tỷ giá tự do tăng 140 đồng lên 23.635 đồng, so với đầu năm tỷ giá trên thị trường này đã thêm hơn 4% và nới rộng chênh lệch với tỷ giá liên ngân hàng lên 340 điểm, tương đương 1,46%.

"Đây là hiện tượng bình thường do tỷ giá tự do thường biến động mạnh hơn, và chênh lệch ở hai thị trường này chậm chí còn lên tới 600 đồng trong năm 2016", HSC đánh giá.

Ngoài động thái bán ngoại tệ, theo bộ phận phân tích công ty chứng khoán này, một trong những nguyên nhân khiến tỷ giá hạ nhiệt là thiếu hụt nguồn vốn tiền đồng và lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng trở lại. Điều này khiến việc lựa chọn đầu cơ vào USD trở nên đắt đỏ cũng như tiềm năng lợi nhuận từ kênh này trở nên hạn chế.

Mặc dù cơ quan điều hành tiếp tục bơm ra hơn 18.000 tỷ đồng vào tuần trước nhưng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vẫn tiếp tục nới rộng đà tăng. Lãi suất qua đêm duy trì ở ngưỡng 4,58% trong tuần trước, tăng 0,48% so với tuần trước đó và tăng 3,2% so với đầu năm. Các lãi suất kỳ hạn dài hơn có duy trì mức tăng phổ biến từ 0,27-0,35% trong tuần qua.

"Tình trạng thiếu hụt vốn và lãi suất tăng mạnh đã giúp kìm chế tỷ giá USD tăng trong tuần trước", HSC bình luận.

Tuy tỷ giá đã có những dấu hiệu chững lại nhưng HSC vẫn bảo lưu các dự báo trước đó khi cho rằng tỷ giá đồng bạc xanh sẽ có hai kịch bản, tùy thuộc vào diễn biến của chỉ số DXY.

Và trong trường hợp tiêu cực, theo HSC, cơ quan điều hành có thể sẽ bán ra thêm khoảng 6-12 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối (bao gồm cả 3 tỷ USD đã bán).

Minh Sơn