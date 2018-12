Nếu bạn chưa bao giờ phải khóc vì chuyện tiền bạc, chúc mừng bạn có công việc và công ty tốt. Trong khi đó, hơn một nửa số người Mỹ (52%) thừa nhận họ từng khóc vì không cảm thấy có đủ tiền. Đây là kết quả khảo sát hơn 2.200 người trưởng thành ở Mỹ của The Secret Financial Lives of American.

Hơn 70% người trưởng thành ở Mỹ nói rằng họ sẽ gặp khó khăn nếu lương bị trả chậm một tuần. Còn theo cuộc khảo sát trên 30.000 người trưởng thành do Hiệp hội Biên chế Mỹ thực hiện vào tháng 9/2018, đa số người Mỹ có ít hơn 1.000 USD tiết kiệm. Tuy nhiên, thậm chí những người có thu nhập khá cũng từng thấy "đuối". 41% những người kiếm được hơn 200.000 USD mỗi năm được hỏi đã trả lời rằng họ từng stress trong một số thời điểm.

52% người Mỹ trưởng thành được hỏi thừa nhận từng khóc vì chuyện tiền bạc. Ảnh: AFP

Nhà tư vấn tài chính cá nhân kiêm giảng viên Đại học Golden State - Saundra Davis nói rằng sự căng thẳng này thường do suy nghĩ, lối sống và số tiền mà một người Mỹ cảm thấy là đủ.

"Chỉ có ba điều bạn có thể làm nếu không hài lòng với tình hình tài chính của mình: Kiếm nhiều tiền hơn, chi tiêu ít hơn hoặc kết hợp cả hai. Không có phép màu nào khác", Davis nói. Điều này có nghĩa, một vài điều chỉnh đơn giản có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn về tình hình bản thân. Dưới đây là quy trình gồm ba bước có thể giúp bạn "thôi khóc".

Làm rõ thực tế

Nên bắt đầu lấy lại cảm giác thoải mái về tiền bạc từ những điều cơ bản nhất. Thậm chí trước khi bắt đầu lên kế hoạch về những việc cần làm, bạn cần phải đánh giá lại bản thân và những gì được xem là quan trọng nhất.

"Cần phải biết bạn đang ở đâu và bạn muốn gì", bà Saundra Davis nói. Bạn cần phải tự hỏi mình rằng: Điều bạn muốn nhận được là gì? Bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn? Bạn có muốn giảm chi tiêu? Bạn muốn duy trì mức sống hiện tại?

Hãy thực sự rõ ràng về những gì bạn muốn và những gì có thể đạt được. Đừng mong đợi mình ngay lập tức đi từ 0 lên tiết kiện được 400 USD mỗi tháng. Nếu bạn chỉ có thể tiết kiệm được 40 USD, hãy bắt đầu với 40 USD.

Tập trung vào tương lai

Mọi người đều từng phạm sai lầm nhưng đừng để điều đó đánh bại bạn. "Hãy nhận lấy bài học và bỏ lại sự xấu hổ", bà Davis nói.

Đừng trách cứ bản thân quá nhiều vào sai lầm trong quá khứ vì điều đó có thể khiến bạn trì trệ hơn và khó tiến lên được phía trước. Nếu tình hình tài chính khiến bạn căng thẳng, hãy xác định kế hoạch cải thiện để chăm sóc bản thân tốt hơn. Ngoài ra, đừng so sánh bản thân với người khác.

"Những thông tin nhiễu xung quanh như thế không giúp ích gì cho bạn", bà nói. Mặc dù nền kinh tế có đang đi lên nhưng cho dù bạn biết hay không thì cũng có một số người vẫn gặp khó khăn. Do vậy, chỉ nên tập trung vào thực tế của riêng bạn và những gì bạn có thể kiểm soát.

Tạo tư duy và thói quen mới

Một khi đã kiểm soát được tình hình thì đã đến bước bạn xây dựng một mục tiêu mới cho bản thân. Tuy nhiên, đầu tiên phải hiểu mục tiêu là gì. "Tôi muốn trả hết nợ" không phải là một mục tiêu. Davis nói rằng đó là một: hoạt động giúp bạn đạt được mục tiêu" như tự do và độc lập tài chính chẳng hạn.

"Hãy nhìn các lựa chọn tài chính hiện tại và quyết định xem những lựa chọn đó có đang theo hướng của bạn hay chệch xa khỏi kết quả bạn mong muốn", cô nói. Ví dụ, nếu tự do tài chính là mục tiêu của bạn, mỗi lần sử dụng thẻ tín dụng, bạn nên suy nghĩ xem liệu giao dịch có khiến bạn càng xa với mục tiêu không.

Tất nhiên, không dễ để tư duy. Vì vậy, nên bắt đầu từ việc nhỏ. Giảm chi 5 USD và thực sự đưa nó vào tài khoản tiết kiệm hoặc tự nấu bữa tối và thấy số tiền dôi dư so với việc phải đi ăn ngoài để tiếp tục bỏ vào tiết kiệm.

Davis sử dụng thói quen uống cà phê hàng ngày như là một điểm khởi đầu. Mỗi lần cố ấy chi 3,5 USD để mua một tách cà phê thì cô ấy cũng dành ra 3,5 USD để tiết kiệm. "Nếu tôi có thể trả 3,5 USD cho quán thì tại sao tôi không thể trả 3,5 USD cho bản thân mình? Nó thực sự là cách để thay đổi suy nghĩ và tạo ra thói quen khác nhau", Davis nói.

Phiên An (theo CNBC)