Gần 370.000 sản phẩm khuyến mại trong Ngày mua sắm trực tuyến 2016

Ban tổ chức cho biết đã có hơn 700.000 người tiêu dùng thực hiện trên 18 triệu lượt xem và tương tác trong Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday 2016.

Với hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia cùng 360.000 sản phẩm khuyến mãi được đăng tải, thống kê sơ bộ từ 30 doanh nghiệp lớn tham gia chương trình, trong 24h ngày 2/12, tổng giá trị doanh thu đạt 644 tỷ đồng, với trên 540.000 đơn hàng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ Online Friday 2015. Ghi nhận khiếu nại với sản phẩm, khuyến mãi giảm gần 200 lượt so với Ngày mua sắm Mùa thu.

Các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Adayroi, Hotdeal, Sendo đều có doanh số tăng từ 200-300% so với ngày thường, các hệ thống Omni-channel như FPT Shop, Viettel Store, Pico... đều ghi nhận đơn hàng tăng trưởng trong cả online và offline. Một số doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường thương mại điện tử Việt Nam như Lotte cũng có doanh số tăng gần 10 lần so với ngày thường.

Ngày mua sắm trực tuyến 2016 ghi lại doanh số gấp 3 lần so với năm 2015.

Năm 2016, người tiêu dùng có thể tham gia vào các hoạt động mua sắm trực tuyến, đồng thời cũng có thể lấy coupon, voucher để đến mua sắm tại các cửa hàng, trung tâm thương mại tham gia vào chương trình. Riêng chương trình Deal Shock trong 24h với những sản phẩm giảm giá shock như iPhone 7 có giá chỉ từ 9 đến 11 triệu đồng, điều hòa Nagakawa phân phối chính hãng giá 1.000 đồng cùng hơn 120 đầu sản phẩm giảm giá từ 2 đến 6 triệu đồng. Chương trình đã thu hút hơn 92.000 lượt quét mã sản phẩm với trên 16,000 người tham gia trúng các coupon mua sắm với các mức ưu đãi khác nhau.

Sự kiện BigOFF hưởng ứng chương trình Online Friday bắt đầu từ 18h00 ngày 1/12 đến hết 23h00 ngày 3/12 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia hoạt động của hơn 20 doanh nghiệp thương mại điện tử và các đối tác đã thu hút hơn 50.000 lượt người dân Thủ đô đến trải nghiệm các hoạt động mua sắm thương mại điện tử.

Trong bối cảnh số sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn gấp 4 lần và số lượt xem, tương tác của người tiêu dùng nhiều gấp 3 lần so với Online Friday mua sắm mùa Thu diễn ra hồi tháng 8, tổng số lượt phản ánh của người tiêu dùng trong ngày 2/12 ghi nhận là 600 phản ánh hợp lệ, giảm hơn 200 phản ánh so với sự kiện ngày 30/9. Điều đó thể hiện Online Friday 2016 đã tìm ra cách để hạn chế được các khuyến mãi kém chất lượng, gây phản cảm cho người tiêu dùng tham gia mua sắm.

Online Friday 2016 đã áp dụng các công nghệ quét giá niêm yết của sản phẩm, so sánh với giá thị trường để tiến hành chấp nhận hoặc hạ sản phẩm có giá niêm yết cao hơn quá 10% so với giá thị trường. Từ ngày 25/11 đến trước thời điểm khởi động chương trình, hệ thống đã rà soát được hơn 280.000 sản phẩm và hạ 60.000 sản phẩm có giá niêm yết cao hơn so với giá thị trường. Đối với các sản phẩm không có hoặc không kịp cập nhật thông tin quét giá, Ban tổ chức tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng từ tính năng "phản ánh" để tiến hành thống kê và xử lý các khuyến mãi và doanh nghiệp tham gia chương trình thiếu nghiêm túc.

Thống kê trong ngày 2/12, trong số 600 phản ánh, số lượng phản ánh Giá niêm yết cao hơn nhiều so với giá thị trường chiếm 25% (giảm một nửa so với Ngày mua sắm mùa Thu là 52%), số phản ánh khuyến mãi không đúng như mô tả trên website Online Friday và website doanh nghiệp là 24%... Còn lại là các phản ánh khác về việc upload sai giá hoặc hết hàng...

Ngay trong ngày 2/12, Ban tổ chức đã tiến hành rà soát và xử lý các sản phẩm bị phản ánh. Với các doanh nghiệp bị nhiều phản ánh hết hàng, ban tổ chức tiến hành hạ thông tin sản phẩm bị phản ánh. Với các doanh nghiệp nhận được nhiều khuyến mãi phản ánh giá niêm yết cao hơn giá thị trường, ban tổ chức tiến hành dán nhãn cảnh báo lên tất cả chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp trong chương trình Online Friday mua sắm mùa Thu, ban tổ chức cũng triển khai một hình thức xác nhận doanh nghiệp phân phối chính hãng. Đây là nhóm doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ chính hãng, do đó thường có giá niêm yết hoặc giá bán cao hơn giá thị trường so với nhiều sản phẩm xách tay, trôi nổi. Các doanh nghiệp này sẽ không bị ảnh hưởng bởi cơ chế quét giá khuyến mãi.

Online Friday 2016 đã diễn ra thành công với sự tham gia của nhiều đối tác về hạ tầng, công nghệ. FPT Online là đối tác hỗ trợ hạ tầng công nghệ, đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động hiệu quả mặc dù số lượt truy cập tại thời điểm cao nhất lên đến 42,000 người tại một thời điểm.

Các doanh nghiệp sản xuất, với vai trò vừa cung cấp khuyến mãi tốt cho người tiêu dùng, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ như Acer, Asus, HP, Oppo, Nagakawa; các đơn vị chuyển phát như VnPost, Viettel Post với các chính sách hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp tham gia Online Friday; các ngân hàng, tổ chức thanh toán với tổng giá chị Cash-back lên đến trên 2 tỷ đồng; các đối tác về dữ liệu so sánh giá như Websosanh, Topgia, Chongiadung đã giúp chương trình và người tiêu dùng có thêm công cụ để loại bỏ các khuyến mãi kém chất lượng, góp phần giúp Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday 2016 diễn ra thành công và giúp người tiêu dùng ngày càng có niềm tin hơn vào hoạt động mua sắm trực tuyến tại Việt Nam.