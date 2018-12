Công ty không hoạt động cũng lên sàn, nhà đầu tư lo mất trăm tỷ

Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (Mã CK: MTM) vừa công bố lại báo cáo tài chính quý IV/ 2015 chưa kiểm toán, thay thế báo cáo đã gửi ngày 30/8 và 5/9. Cùng với đó, công ty cũng công bố báo cáo tài chính quý I và quý II/2016.

Trong báo cáo quý IV/2015, công ty đã điều chỉnh hồi tố rất nhiều khoản mục trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tại thời điểm ngày 1/1/2014 mặc dù tài liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

Trụ sở công ty MTM theo tìm hiểu của VnExpress là quán ăn, không có dấu hiệu hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Văn Hải

Một trong những điều chỉnh lớn nhất là vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2014 cũng như 31/12/2015 chỉ có 268,4 tỷ đồng thay vì là 310 tỷ đồng như công bố trước đó. Điều này cũng có nghĩa là số cổ phiếu thực tế lưu hành của MTM chỉ là 26,84 triệu cổ phiếu thay vì 31 triệu cổ phiếu như đã được lưu ký và đăng ký giao dịch. Như vậy, hơn 4 triệu cổ phiếu này không có thực nhưng vẫn được đưa lên sàn.

Báo cáo của MTM cho biết, việc xác định thu hồi số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay lớn hơn số cổ phiếu thực tế phát hành này sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng trong các năm tài chính tiếp theo.

Tại báo cáo tài chính mới công bố, hàng chục chỉ tiêu tài chính khác của MTM cũng được điều chỉnh. Trong đó, đáng chú ý là khoản phải dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (123 tỷ đồng), tài sản dài hạn điều chỉnh giảm 108 tỷ. Khoản đầu tư tài chính dài hạn được điều chỉnh hồi tố từ 150 tỷ xuống còn 42 tỷ đồng, đồng thời trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 28 tỷ, trong khi báo cáo trước đây không có khoản này. Tổng tài sản của công ty cũng chỉ còn 283 tỷ, giảm gần 60 tỷ so với trước đây. Vốn chủ sở hữu giảm hơn 55 tỷ.

Chào sàn giữa tháng 4/2016, thông tin công bố theo cổ phiếu MTM cho biết Công ty Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng… Doanh nghiệp đăng ký tại địa chỉ 60 Nguyễn Tuấn Thiện, thành phố Vinh, Nghệ An.

Giá khởi điểm khi lên sàn của 31 triệu cổ phiếu MTM là 14.700 đồng mỗi đơn vị trước khi tăng trần liên tiếp 4 phiên với khối lượng giao dịch lớn. "Ngôi sao thanh khoản" MTM khi ấy lập tức thu hút vốn trước khi rơi tự do về giá 2.600 đồng, tức là giảm 80% so với lúc lên sàn. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư mắc kẹt. Hồi giữa tháng 6, HNX đã quyết định dừng giao dịch đối với cổ phiếu này với lý do để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư sau đó đã tìm tới địa chỉ được công bố là chi nhánh Hà Nội của công ty trên phố Núi Trúc (quận Ba Đình) song tại đây lại là tòa nhà với một phòng khám tư nhân, một spa chăm sóc sắc đẹp và văn phòng của một công ty về y tế. Ngay cả địa chỉ được đăng ký là trụ sở công ty tại Nghệ An cũng là một quán ăn, không có dấu hiệu hoạt động của doanh nghiệp.

Ngọc Tuyên