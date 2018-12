Hệ thống trường quốc tế Học viện Anh quốc (thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng) vừa tổ chức "Ngày hội học sinh toàn cầu" với sự tham gia của hơn 1.000 phụ huynh, học sinh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Chương trình có nhiều hoạt động thú vị, mang ý nghĩa giáo dục cao mà điểm nhấn là talkshow "Chắp cánh ước mơ sinh viên toàn cầu" do nhà báo Nguyễn Trọng Phước dẫn chuyện. Tham gia chương trình, phụ huynh và học sinh được truyền cảm hứng từ chuyên gia giáo dục Cambridge và Hệ thống trường quốc tế Học viện Anh quốc.

Khách mời trong talkshow "Chắp cánh ước mơ sinh viên toàn cầu".

Ông Lim Hwee Melvyn - Giám đốc hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge khu vực chia sẻ: "Khi ký hiệp định TPP, cho dù có lựa chọn hay không thì Việt Nam cũng là công dân toàn cầu. Chúng ta bị ảnh hưởng nhiều từ môi trường trong khu vực và trên thế giới. Một hệ thống giáo dục tiến bộ sẽ giúp cho học sinh những kỹ năng và cung cấp một hệ thống kiến thức nền vững chắc để trẻ bước ra tiếp cận với quá trình toàn cầu hóa một cách dễ dàng".

Talkshow đề cập đến các vấn đề: giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi được xem là lứa tuổi vàng để phát triển tiềm năng trí tuệ của trẻ kể cả việc học ngoại ngữ; cần chủ động để trở thành một học sinh sinh viên toàn cầu; chuẩn bị cho con trở thành sinh viên toàn cầu; lứa tuổi nào học tiếng Anh tốt nhất…

Lim Hwee Melvyn - Giám đốc hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge khu vực chia sẻ tại talkshow.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng, một khách mời tham dự talkshow cho biết, anh ủng hộ quan điểm giáo dục sớm, đặc biệt là việc cho trẻ học ngoại ngữ từ mầm non vì bộ não của trẻ giống như một "ổ cứng" mới, dung nạp thông tin một cách dễ dàng. Bố mẹ cần tranh thủ 10 năm đầu đời để xây dựng cho con một nền tảng tốt. Với anh, việc áp dụng giáo dục sớm với con mình không phải là nhồi nhét, đánh mất tuổi thơ của trẻ.

"Quan trọng là phương pháp. Kết quả minh chứng của những nền giáo dục tân tiến trên thế giới cho thấy rằng trẻ tiếp cận với nền giáo dục sớm với phương pháp đúng có một nền tảng rất tốt và miễn nhiễm với những tác động tiêu cực bên ngoài", anh cho biết.

Ngày hội được tổ chức nhằm thắp lên ước mơ trở thành công dân toàn cầu của các bạn trẻ và phụ huynh quan tâm đến giáo dục sớm. Muốn con trở thành công dân toàn cầu, điều quan trọng chính là các bậc phụ huynh phải có tầm nhìn toàn cầu để chắp cánh ước mơ, cùng con định hướng tương lai từ lứa tuổi vàng bằng những nền giáo dục tiến bộ.

Võ Tường An - nữ sinh 17 tuổi của trường THPT John Bapst Memorial (Maine, Mỹ) đã chinh phục cùng lúc 12 trường đại học top đầu thế giới chia sẻ, muốn trở thành một học sinh, sinh viên toàn cầu thì ngoài việc được cha mẹ hỗ trợ, tạo điều kiện, bản thân người trẻ phải có tính chủ động cao. Mọi người nên chủ động học ngoại ngữ và tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau bằng mọi phương pháp, đặc biệt tận dụng những công nghệ phổ biến hiện nay như mạng xã hội, skype và tận dụng mọi cơ hội để mở cánh cửa ra thế giới. An cho biết, chuyến đi tới Mỹ để tham gia một trại hè năm 2012 là do cô nắm bắt được cơ hội khi tham dự một triển lãm trường quốc tế tổ chức ở Đà Nẵng và gặp được người điều phối chương trình trại hè dành cho học sinh quốc tế.

Võ Tường An chia sẻ tại talkshow.

Nói về vai trò của bố mẹ, Tường An chia sẻ, trong khi nhiều phụ huynh mong muốn con thành công và làm một cái nghề nhất định thì ba mẹ An không có một sự định hướng nhất định nào. "Ba mẹ luôn tạo điều kiện cho em được đến với những nền giáo dục tốt, có cơ hội tốt hơn không phải để kiếm được một nghề nghiệp hoặc trở thành một người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó mà mong muốn em một cơ hội tiếp cận với một nền giáo dục tốt hơn. Nơi đó tạo cảm hứng cho em tìm được ước mơ riêng của mình. Nền tảng mà em nhận được trong giáo dục chính là có giấc mơ riêng của mình và những ý tưởng để thực hiện điều đó", Tường An chia sẻ.

Ông Timothy Lacey - Giám đốc học vụ chương trình quốc tế, đại diện Hệ thống trường quốc tế Học viện Anh quốc (UKA) cho rằng, muốn là công dân toàn cầu, bạn không thể thiếu nền tảng và tư duy của một sinh viên toàn cầu, sở hữu tri thức và học thuật được chấp nhận trên phạm vi toàn thế giới.

"Điều quan trọng hơn là các bậc phụ huynh phải có tầm nhìn toàn cầu để chắp cánh ước mơ, cùng con định hướng tương lai từ lứa tuổi vàng bằng những nền giáo dục tiến bộ", ông Timothy Lace cho biết thêm.

Bên cạnh talkshow, học sinh còn được trắc nghiệm khám phá tính cách, tham gia gameshow đuổi hình bắt chữ, xem và giao lưu với thần tượng như Phương Mỹ Chi, nhóm nhạc 365… Các bé thiếu nhi được viết vẽ, vui chơi và chụp hình tại khu vực Vương quốc Anh - góc không gian được trang trí với nhiều mô hình thu nhỏ như bức tường thành cổ tích, đồng hồ Big Ben, hiệp sĩ của vua Arthur, cỗ xe bí ngô, chú gấu Pooh… Các trò chơi tô màu, vẽ mặt nạ những hình ảnh nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong thế giới trẻ thơ và viết cây mơ ước tương lai cũng được dành cho các bạn nhỏ 3-15 tuổi. Cây mơ ước tương lai cũng được các bạn học sinh viết nên ước mơ đầy kín 2 mặt, sau đó được mang về lưu giữ tại Học viện Hệ thống trường quốc tế Học viện Anh quốc (UKA).

Hệ thống của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng từ mầm non đến tiến sĩ được xây dựng trên triết lý giáo dục nhân bản, xây dựng đào tạo học sinh, sinh viên thành những con người hoàn thiện có tâm sáng, trí tuệ cao, học đi đôi với hành và có sức khoẻ tốt. Tập đoàn hướng tới xây dựng chương trình và môi trường học tập chuẩn Anh quốc, không chỉ mang lại kiến thức cho người học bằng phương pháp giáo dục tiên tiến mà còn cung cấp kỹ năng sống, ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu tiếp tục học tập và thích nghi với các môi trường quốc tế. Hệ thống Học viện quốc tế Anh quốc UKA là mô hình trường bán trú, nội trú liên cấp, giáo dục và đào tạo học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, có chuẩn đầu ra có khả năng hội nhập môi trường học tập quốc tế. Chương trình học được thiết lập theo chuẩn chất lượng và đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng khảo thí Cambridge Anh Quốc.

(Nguồn: Tập đoàn Nguyễn Hoàng)