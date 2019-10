Đại diện đơn vị phát triển dự án - MIKGroup gửi lời cảm ơn tới những cư dân của Imperia Sky Garden.

"Đại lễ tri ân - Hà Nội, ngày trở về" diễn ra tại khách sạn Melia, Hà Nội hôm 20/10. Sự kiện lấy cảm hứng từ mùa thu Hà Nội và có sự tham gia của các ca sĩ khách mời Tấn Minh, Minh Chuyên, Mai Diệu Ly.

Cư dân Imperia Sky Garden làm thủ tục "check in" tham dự sự kiện.

"Thời khắc thu là mùa mà bất cứ người con nào đã từng sống, học tập và làm việc tại Thủ đô, mỗi khi đi xa lại khắc khoải nhớ về. Bởi vậy, cả thiết kế của chương trình từ sảnh tiếp đón, lối đi, đến sân khấu được thiết kế bao trùm bởi không gian lãng mạn đậm chất thu Hà Nội", vị đại diện MIKGroup nói.

Ngay từ sáng sớm, hội trường sự kiện đã phủ kín với sự có mặt của hơn 1.000 cư dân tương lai, khách mời và đối tác của Imperia Sky Garden.

Hội trường diễn ra sự kiện tri ân.

Đại diện MIKGroup cho biết, sau một thời gian gấp rút thi công dự án Imperia Sky Garden đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm bàn giao nhà cho cư dân. MIKGroup thông báo sẽ dành tặng 2 năm phí dịch vụ cho tất cả các cư dân tham dự sự kiện tri ân này.

Bên cạnh phần âm nhạc đến từ các ca sĩ khách mời, các cư dân tương lai Imperia Sky Garden còn được tham gia bốc thăm may mắn. Giải thưởng của chương trình là: chuyến du lịch châu Âu trị giá 85 triệu đồng; chuyến du lịch Nhật Bản - Thượng Hải - khám phá siêu du thuyền Spectrum of the Seas trị giá 50 triệu đồng; chuyến hải trình Singapore - Malaysia với du thuyền Voyager of the Seas trị giá 20 triệu đồng.

Bà Hoàng Thùy Giang (bên phải), đại diện MIKGroup trao phần thưởng căn hộ trị giá 2,8 tỷ đồng cho vợ chồng cư dân Nguyễn Tuấn Anh.

Giải thưởng cao nhất của sự kiện là căn hộ 2,8 tỷ đồng đã thuộc về anh Nguyễn Tuấn Anh - chủ nhân trước đó của một căn tại tòa D. Anh Tuấn Anh cho biết rất bất ngờ khi trúng giải thưởng trị giá lớn đến thế.

Thành Dương