Khu biệt thự ven sông bán đảo Thảo Điền, quận 2, TP HCM có không gian xanh biệt lập cùng loạt tiện ích hạng sang dành riêng cho cư dân.

Không gian xanh biệt lập ven sông

Trong bối cảnh diện tích xây dựng ngày càng thu hẹp, quỹ đất trung tâm thành phố trở nên hạn chế, kèm theo đó là các vấn đề về giao thông, môi trường cần được quan tâm. Riêng trong phân khúc hạng sang, người mua càng chú trọng yếu tố không gian sống, với các tiêu chí quan trọng như mảng xanh rộng lớn, sự riêng tư và những tiện nghi hiện đại.

Một trong những giá trị mà giới thượng lưu theo đuổi là cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Các chuyên gia bất động sản nhìn nhận, nhóm khách hàng cao cấp không chỉ thành đạt về tài chính mà còn là những người có gu thẩm mỹ tinh tế, thời thượng. Do đó không gian sống đối với họ không đơn thuần là nơi để ở, mà phải là một không gian sống đẳng cấp, hài hòa với thiên nhiên và sở hữu vị thế hiếm có.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu, biệt thự Holm Residences do công ty Sapphire đầu tư tại bán đảo Thảo Điền, quận 2, TP HCM được kỳ vọng tạo nên không gian sống như nghỉ dưỡng cho cư dân. 11 căn biệt thự hướng sông của Holm chỉ cách sông Sài Gòn 50m tạo nên không gian sống thư thái nhưng đủ thuận tiện để hòa vào nhịp sống năng động ở các quận trung tâm.

Cư dân Holm Residences có thể tận hưởng mảng xanh của công viên ven sông, khu vườn sau nhà, những hàng cây dọc lối đi, bến du thuyền... mỗi ngày.

Không gian riêng tư cho từng căn biệt thự

Tại những khu vực dành cho tầng lớp thượng lưu trên thế giới, yếu tố riêng tư được đặt lên hàng đầu. Những khách hàng thuộc phân khúc này thường chuộng không gian sống trong một cộng đồng thành đạt, đề cao tính cá nhân hóa với triết lý sống tận hưởng khoảng không yên bình, riêng tư và thoáng đãng.

Điển hình tại khu The Golden Triangle vùng Greenwich - khu vực giàu có bậc nhất nước Mỹ, nơi đây có chưa tới 5.000 người sinh sống với mức thu nhập trên 600.000 USD một gia đình hoặc khu Greenhaven của vùng Rye với mức thu nhập trên 500.000 USD. Hay khu vực Đảo Cọ nổi tiếng của Dubai, khu Pyeongchang-dong tại Hàn Quốc, Fifth Avenue của New York, Kensington của London... đều là những khu nhà giàu nổi tiếng với độ riêng tư cao.

Tại Việt Nam, biệt thự Holm Residences có tổng diện tích 2,7ha và 200m mặt tiền sông nhưng chỉ xây 28 căn biệt thự, trong đó chỉ 11 căn hướng sông. Tất cả biệt thự bao bọc trong một khuôn viên khép kín, cốt nền xây cao hơn mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng 1m, nhằm đảm bảo sự riêng tư tối đa nhất.

Tại Holm, yếu tố riêng tư được tối ưu hóa với những khoảng không gian riêng để mỗi hộ gia đình tận hưởng cuộc sống. Mỗi biệt thự đều có sân vườn riêng, khu chạy bộ ven sông, bến đỗ du thuyền, khu BBQ thoáng đãng. Tất cả đều thiết kế đề cao tình riêng tư cho mỗi hộ gia đình.

Không gian rộng mở nhưng vẫn đảm bảo riêng tư tại Holm Residences.

Tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân

Với thiết kế tối giản và tinh tế, tọa lạc trên mảnh đất đắc địa ven sông Sài Gòn, để mở nhiều không gian rộng lớn để gia chủ thiển hiện dấu ấn riêng trong không gian sống. Chủ nhân căn biệt thự có thể tùy ý trang trí nội thất và phát triển những không gian hưởng thụ độc đáo như hầm chứa rượu, phòng thu âm ở tầng hầm, sân tập golf mini ngoài trời, hay phòng gym, phòng đọc sách ở tầng lửng...

Đại diện Sapphire chia sẻ, với dự án biệt thự ven sông này, chủ đầu tư muốn xây dựng một khu biệt thự dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, mang đến những đặc quyền khác biệt cho cư dân.

"Không dành cho số đông, những sản phẩm này hướng đến một số ít những chủ nhân tinh hoa, những người sở hữu phong cách thời thượng và tầm nhìn dài hạn", đại diện doanh nghiệp nói.

