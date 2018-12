Thông qua hội thảo, USIS mong muốn đem đến nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực đối với những khách hàng đang quan tâm đến vấn đề định cư tại Mỹ thông qua chương trình đầu tư EB-5.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư US (USIS) luôn duy trì vị thế tiên phong trong lĩnh vực đầu tư EB-5. Công ty thực hiện thành công các hồ sơ được Chính phủ Mỹ duyệt và cấp thẻ xanh cho cả gia đình. Tại USIS, khách hàng sẽ được bảo toàn nguồn vốn và hoàn tiền khi đầu tư vào những dự án đẳng cấp tại Mỹ.

Do đó, Tập đoàn Four Seasons - một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn và uy tín thế giới đã lựa chọn USIS là đối tác chiến lược và được khai thác dự án "One Dalton - Four Seasons Hotel & Private Residences" đến nhà đầu tư EB-5 tại Việt Nam. Four Seasons được quản lý bởi Công ty Kingdom Holding Company (KHC) và quỹ đầu tư Cascade Investment Management, kiểm soát bởi tỷ phú Bill Gates - ông chủ của hãng Microsoft.

Dự án tọa lạc tại đường One Dalton, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts và lân cận khu Back Bay - một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở Boston và là một trong 7 nơi đáng đến tham quan nhất tại Mỹ. Boston có vị trí thích hợp cho thương mại, công nghiệp và kinh doanh.

Four Seasons là khu phức hợp khách sạn, căn hộ cao cấp được xây dựng với 215 phòng khách sạn và 176 căn hộ sẽ được hội tụ trong tòa tháp cao 214 mét thuộc hệ thống khách sạn nổi tiếng Four Seasons. Tòa tháp mới này hội tụ nhiều tiện nghi, bao gồm khu đậu xe ngay trong tòa nhà với dịch vụ hỗ trợ đậu xe, chuỗi nhà hàng và lounges, rạp chiếu phim, sân tập golf giả lập, phòng chơi trẻ em, phòng tắm thú cưng, ngoài ra còn có phòng tập gym và spa.

Dự án Four Seasons thuộc sự kêu gọi đầu tư từ Pathways (Trung tâm vùng EB-5). Đặc biệt, Carpenter & Company được chọn là đơn vị phát triển dự án với bề dày kinh nghiệm về phát triển khách sạn và những dự án đô thị quy mô lớn. Bên cạnh đó, dự án được thiết kế với kiến trúc sư huyền thoại Harry Cobb của Công ty Pei Cobb Freed & Partners, liên kết với Cambridge Seven Associates, Inc.

Dự án được khởi công từ tháng 1/2015 với tổng chi phí phát triển: 777 triệu USD trong đó, vốn của đơn vị phát triển dự án: 257 triệu USD; vốn vay ngân hàng 360 triệu USD; vốn vay từ EB-5: 160 triệu USD, tương đương 320 suất đầu tư. Số việc làm tạo ra: 4.748 (vượt 48% so với mức quy định của USCIS). Thời gian hoàn vốn là 5 năm kể từ ngày giải ngân tiền vào dự án. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thiện vào qúy IV/2017.

Đây là dự án an toàn cho nhà đầu tư về vốn và thẻ xanh vì số lượng việc làm tạo ra trong quá trình xây dựng dự án cũng đã vượt 48% so với mức cần thiết của Sở Di trú Mỹ.

Thông tin chi tiết về hội thảo liên hệ hotline: (+84) 909 337 657 hoặc (+84) 909 937 657

Website: www.usis.us

Fanpage: www.facebook.com/dautumy

Email: info@usis.us

(Nguồn: USIS)