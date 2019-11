Dự án Hội An Golden Sea có hệ thống khách sạn và biệt thự nằm dưới mặt nước biển là điểm nhấn mới các sản phẩm nghỉ dưỡng tại Quảng Nam.

Đại diện tập đoàn Hòa Bình nhận định, giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp đang quan tâm tới các địa danh dọc miền Trung, điển hình là Hội An bởi nơi đây sở hữu vị trí địa lý và không gian văn hóa đặc sắc. Đây cũng là nơi phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm và khám phá, sở hữu các dự án có vị trí đẹp bên bờ biển với tiện ích đẳng cấp.

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm nay Hội An thu hút 2,5 triệu lượt khách quốc tế.

"Thị trường này là mỏ vàng sinh lời kép từ tăng giá tài sản và cho thuê lưu trú, không chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư nội mà còn thu hút các nhà đầu tư ngoại thời gian qua", đại diện Hòa Bình nói.

Một trong những dự án mới ra mắt của Tập đoàn là Hội An Golden Sea nằm trên đường Nguyễn Phan Vinh, thuộc bãi biển An Bàng, một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do trang du lịch trực tuyến TripAdvisor bình chọn.

Phối cảnh Hội An Golden Sea Hội An.

Dự án lấy cảm hứng từ thiên đường nghỉ dưỡng Maldives, với hệ thống khách sạn và biệt thự chìm có tổng diện tích nằm dưới mặt nước biển lên đến 50.000m2.

Mặt giáp biển của Hội An Golden Sea có chiều dài 275m, các phía còn lại giáp ba mặt đường giao thông đi vào trung tâm thành phố Hội An và Cửa Đại, giúp du khách dàng kết nối với các địa điểm du lịch khác: 5 phút di chuyển đến trung tâm phố cổ Hội An, 15 phút di chuyển bằng cano để đến Cù Lao Chàm, 30 phút di chuyển ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Phối cảnh ngoại thất dự án Hội An Golden Sea.

Dự án Hội An Golden Sea có 5 toà căn hộ khách sạn gồm 612 căn, trong đó có 50 căn dưới mặt nước biển, diện tích 47,85m2 - 77,67m2. Điểm nhấn của dự án là 8 căn biệt thự cao ba tầng, diện tích sử dụng 550m2, gồm 1 tầng hầm dát vàng và đá quý; 2 tầng nổi.

Các căn hộ, biệt thự, sảnh lobby, thủy cung nằm dưới mặt biển được thiết kế kính siêu cường lực, du khách có thể tự do thưởng ngoạn cuộc sống của các sinh vật dưới đáy biển. Toàn bộ nội thất như giường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh phòng tắm, dao thìa nĩa đồ đạc bàn ăn đều dát vàng 24K.

Ngoài ra, dự án có một bể bơi vô cực bốn mùa được dát vàng; nằm ở độ cao 90m trên nóc toà khách sạn. Bao quanh các căn hộ là quần thể thương mại, dịch vụ, các công trình vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, casino dưới nước, khu ẩm thực... thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển.

Một phòng khách sạn có nội thất dát vàng 24K tại Hội An Golden Sea.

Anh Toại Nguyễn, một nhà đầu tư vừa ký kết hợp đồng chia sẻ: "Tôi chọn Hội An Golden Sea vì đây là dự án hứa hẹn mang lại nguồn thu cho gia đình, vừa là của để dành giá trị cho con cái. Chủ đầu tư cam kết bàn giao sổ hồng sở hữu căn hộ, giúp tôi an tâm đầu tư".

Tập đoàn Hòa Bình cho biết, đơn vị hỗ trợ khách mua căn hộ với chính sách cam kết lợi nhuận 10% một năm trong 10 năm. Khách hàng được ngân hàng hỗ trợ vay 70% và sẽ nhận trước lợi nhuận 3 năm trừ vào giá bán khi nhận bàn giao nhà.

Minh Chi