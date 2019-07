Chuỗi sự kiện "Chất chiến đường phố" tại Đồng Nai sẽ diễn ra ở các địa điểm như sau:

Ngày 6 và 7/7 (từ 7h đến 17h, trừ Big C Đồng Nai)

- Big C Đồng Nai (từ 9h đến 21h) - số 833 Xa lộ Hà Nội, Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Sửa xe Phụng - 436/A2, phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Phụ tùng sửa xe Hồng Mẫn - tổ 3 khu Bàu Xéo, quốc lộ 51, thị trấn Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

- Sửa xe Đức Huy (chợ Hóa An) - 179/36B ấp An Hòa, phường Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày 13 và 14/7 (từ 7h đến 17h)

- Rửa xe 94 - Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Sửa xe Tý - 6/5 KP 2, Tan Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

- Sửa xe Thịnh Phát - Ấp 5, Thạnh Phú, Vĩnh Cữu, Đồng Nai.