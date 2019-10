Quảng Nam Tập đoàn dự kiến phát triển khu nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa với tiện ích cao cấp, gần gũi thiên nhiên, phục vụ du khách quốc tế.

Hội An là địa danh thường xuyên xuất hiện trong danh sách điểm đến hấp dẫn trên thế giới. Nét đẹp cổ kính, độc đáo của phố cổ Hội An cùng với lợi thế thiên nhiên của vùng đất Quảng Nam đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến với nơi đây, biến khu vực này trở thành thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đầy tiềm năng.

Nhằm kiến tạo nhiều khu đô thị đẳng cấp quốc tế, phát triển Hội An tương xứng tiềm năng, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đã triển khai nhiều dự án ghi dấu ấn trên thị trường. Tập đoàn mang tâm huyết đưa những giá trị sống và tiện ích chuẩn mực quốc tế đến với Hội An để thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với khu vực này. Đồng thời, trong chiến lược phát triển, doanh nghiệp định hướng tạo nên nhiều không gian sống cao cấp dành cho cư dân và những cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản ven biển miền Trung.

Qua 11 năm hoạt động, Hoàng Gia Hội An đã xây dựng ba khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao và hai khách sạn 3 sao để đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch. Các dự án nổi bật và tạo nhiều dấu ấn phải kể đến khách sạn MGallery Hội An, Royal Riverside Hội An, River Suite Hội An, Royal Heritage Hội An và câu lạc bộ E Game Royal. Ngoài ra còn có các dự án bất động sản với vị trí đắc địa và tiềm năng lớn như khu đô thị Royal Hội An, khu đô thị Thanh Hà... được giới đầu tư đánh giá cao.

Riêng Hotel Royal Hoi An - MGallery Hội An là khách sạn sang trọng thuộc dòng boutique được điều hành bởi Tập đoàn Accor Hotels (Pháp) - một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Với gần 200 phòng sang trọng, nhà hàng Nhật Bản cao cấp đầu tiên tại Hội An mang đến cho du khách những khoảng khắc đáng nhớ trong suốt thời gian lưu trú.

Những dự án quan trọng của Hoàng Gia Hội An đã góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu trên thị trường bất động sản miền Trung và tạo giá trị nổi bật trong danh sách các tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam. Những kinh nghiệm sẵn có là tiền đề để Hoàng Gia Hội An tiếp tục ghi dấu ấn bằng các dự án mới.

Dấu ấn của Shantira Beach Resort & Spa

Để chuẩn bị triển khai dự án mới, vừa qua, Hoàng Gia Hội An đã phối hợp cùng RealPlus - đơn vị quản lý kinh doanh và các sàn phân phối tổ chức chương trình đào tạo huấn luyện kinh doanh tại Hà Nội và TP HCM. Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự chuyên nghiệp và chiến lược của tập đoàn để sẵn sàng giới thiệu ra thị trường dự án Shantira Beach Resort & Spa (tên pháp lý khu du lịch nghỉ dưỡng biển VinaCapital Hội An).

Khu nghỉ dưỡng dự kiến tọa lạc tại bãi biển An Bàng Hội An - bãi biển nằm trong danh sách đẹp nhất châu Á do Telegraph bình chọn. Bãi biển nằm trên con đường huyết mạch kết nối thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An, dễ dàng kết nối với các danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa thế giới trong khu vực. Shantira Beach Resort & Spa thể hiện khát vọng của chủ đầu tư nhằm đưa một dự án có vị trí đắc địa và thiết kế sang trọng bậc nhất trên con đường ven biển Đà Nẵng - Hội An lên bản đồ du lịch khu vực.

Với dự án này, tập đoàn hợp tác với thương hiệu quản lý đẳng cấp quốc tế Dusit Thani - một trong những tập đoàn hàng đầu của Thái Lan với những điểm đến không gian yên tĩnh, tràn ngập hương thơm và màu sắc. Mỗi khách sạn quản lý bởi Dusit Thani luôn đảm bảo tiêu chí khắt khe của tập đoàn này trên toàn cầu. Dự án phải thể hiện đặc trưng văn hóa bản địa với dấu ấn di sản. Tất cả thiết kế từ diện mạo bên ngoài đến chi tiết bên trong đều đảm bảo tiêu chí sang trọng theo phong cách hoàng gia Thái Lan và tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới.

Dusit International hiện sở hữu 29 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 18 quốc gia. Lựa chọn thương hiệu uy tín và có chuẩn mực cao góp phần khẳng định tâm huyết của Hoàng Gia Hội An đối với khu nghỉ dưỡng cao cấp bên biển.

Thiết kế theo phong cách phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên nhưng cũng đầy riêng tư, Shantira Beach Resort & Spa với spa và ẩm thực phong cách Thái sẽ mang đến hàng loạt tiện ích 5 sao đẳng cấp cùng những trải nghiệm khó quên của phong cách sống thượng lưu.

Với sự tham gia phát triển của Hoàng Gia Hội An và quản lý bởi Dusit Thani - thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu Thái Lan, Shantira Beach Resort & Spa hứa hẹn tạo dấu ấn mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung.

