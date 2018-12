The Hamptons Hồ Tràm

Nếu như những năm 2010-2012, Đà Nẵng, Nha Trang là địa chỉ của các khu nghỉ dưỡng phức hợp, căn hộ, villa được chào bán rầm rộ trên thị trường. Thời điểm này, "điểm nóng" đã dồn về phía Nam, nơi cũng sở hữu những đường bờ biển dài, cát trắng và thiên nhiên ôn hòa.

Trong đó, Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những khu vực có sự hiện diện của nhiều tên tuổi chủ đầu tư trong nước lẫn nước ngoài như The Grand Hồ Tràm Strip, The Hamptons Hồ Tràm...

Ông Nguyễn Nam Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tanzanite International, chủ đầu tư dự án The Hampton Hồ Tràm cho biết, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực có cự ly gần sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới. Những nơi đang phát triển như Hồ Tràm, khí hậu ôn hòa, không bị ảnh hưởng nhiều từ thiên nhiên. Đây là sự đầu tư sinh lời của những người có tầm nhìn xa, đồng thời thể hiện một phong cách sống tận hưởng đẳng cấp, thượng lưu.

"Câu chuyện này đã từng diễn ra ở nhiều quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Singapore - những nơi có tư duy cứ bám biển là sinh lời… Việt Nam cũng nằm chung trong xu hướng phát triển này", ông Sơn nhận định.

Tiềm năng phát triển lâu dài của vùng biển này thực tế đã được giới đầu tư đánh giá trước đó. Không ít ý kiến cho rằng, Hồ Tràm sẽ là phiên bản của The Hampton, thành phố biển vệ tinh của New York, nơi tập trung của những siêu sao nước Mỹ, những doanh nhân, nhà tài phiệt. Họ đã tạo nên một cộng đồng dân cư thượng lưu làm thay đổi bộ mặt của thành phố và làm nên thương hiệu The Hampton.

"Bởi vậy, đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng tại những nơi đang phát triển như Hồ Tràm là một phương án đầu tư thông minh với nguồn lợi nhuận tăng cao theo từng năm", lãnh đạo Tanzanite International cho hay.

Chỉ cách TP.HCM dưới 2 giờ lái xe, The Hamptons Hồ Tràm là điểm đến lý tưởng trong xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực có cự ly gần với đô thị lớn.

Giai đoạn 1 của dự án chỉ có 82 biệt thự biển sang trọng (12 căn mặt tiền biển và 13 căn hướng biển). Khối resort cao 14 tầng với toàn bộ 156 căn được thiết kế 100% mặt tiền biển. Trong đó có 130 căn Resort Suite một phòng ngủ, diện tích 47m2, 13 căn Corner Resort Suite 1 phòng ngủ diện tích 66m2 và 13 căn góc Corner Resort Suite 2 phòng ngủ rộng 88m2.

Dự án được đảm bảo bởi những kiến trúc sư hàng đầu quốc tế với chủ định mang thiên nhiên vào cuộc sống khi có tổng thể khuôn viên xanh, mang đậm phong cách Địa Trung Hải.

Mức giá được chủ đầu tư chào bán là khoảng hơn 2,7 tỷ đồng cho một căn hộ nghỉ dưỡng mặt tiền biển. Bên cạnh đó là phương án thanh toán hợp lý cùng khoản lợi nhuận cao hơn 10% một năm từ việc cho thuê lại căn hộ nghỉ dưỡng, ông Nguyễn Nam Sơn cho rằng đây là cơ sở thu hút cả những nhà đầu tư vừa và nhỏ tại dự án này.

Qua nghiên cứu và phân tích của Tanzanite International, tỷ lệ lấp đầy của căn resort mặt tiền biển sẽ đạt 70% vào năm thứ tư và giá trị các đêm sở hữu có thể đạt 7.120 USD, tăng gần 150% so với năm đầu tiên.

Chủ đầu tư cho hay, dự án được điều hành và quản lý bởi tập đoàn Melia, thương hiệu số 1 trên thế giới về resort, do đó, khách hàng có thể yên tâm về doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng nghỉ tăng dần đều cũng như lợi nhuận từ việc đầu tư vào căn hộ, villa tại The Hampton Hồ Tràm.

