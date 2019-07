Tổ chức kỷ lục gia Việt Nam xác nhận kỷ lục "Bức ảnh đa chiều được chụp cùng lúc trong một giây bằng nhiều điện thoại Nokia nhất" cho doanh nghiệp hôm 9/7.

Là một trong những thương hiệu smartphone đầu tiên tại Việt Nam mang đến xu hướng chụp ảnh đa chiều dành cho giới trẻ, Nokia ghi danh thêm một kỷ lục mới của Việt Nam tại đêm gala của chuỗi sự kiện "Beauty of Yesterday" do Vietnam Fashion Academy (VFA) tổ chức vào ngày 6/7 vừa qua với sự xuất hiện của Khánh Linh (The Face). Tổ chức kỷ lục gia Việt Nam - Hội kỷ lục gia Việt Nam vừa trao danh hiệu này cho HMD Global.

Đại diện HMD Global (phải) nhận giải thưởng từ Tổ chức kỷ lục gia Việt Nam.

Xu hướng chụp ảnh này xuất hiện trên thế giới từ lâu nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Do đó, Nokia tổ chức sự kiện này nhằm giúp giới trẻ Việt tiếp cận dễ dàng với kiểu chụp ảnh mới lạ.

Đến khu vực chụp ảnh đa chiều cùng Nokia smartphones, từng khoảnh khắc chuyển động của cơ thể được hệ thống 24 chiếc Nokia smartphones lưu lại cùng lúc trong một giây. Công nghệ này đã giúp những người tham dự thể hiện cá tính và thời trang cá nhân một cách mới lạ, sáng tạo. Khác với bức ảnh một chiều thông thường, những bức ảnh đa chiều được chụp bởi những chiếc Nokia smartphones với kỹ thuật này cho người dùng góc nhìn mới lạ và nổi bật về tổng thể không gian cùng những chuyển động tạo dáng.

Các điện thoại Nokia trong buổi xác lập kỷ lục.

Ông Kyler Tan - Giám đốc HMD Global tại Việt Nam cho biết, bức ảnh đa chiều được chụp cùng lúc trong một giây bằng nhiều điện thoại Nokia nhất sẽ ghi lại những khoảnh khắc 'thời trang chuyển động' của nhân vật chính trong bức ảnh. "Trải nghiệm này sẽ thổi một làn gió mới vào nghệ thuật nhiếp ảnh bằng một hình thức mới lạ mà trước đây chưa từng có bất kỳ thương hiệu nào áp dụng", ông Kyler Tan nói.

Khánh Linh The Face làm mẫu trong chương trình.

Kỷ lục "Bức ảnh đa chiều được chụp cùng lúc trong một giây bằng nhiều điện thoại Nokia nhất" sẽ góp phần chứng minh năng lực của những chiếc smartphone Android nói chung và Nokia smartphones nói riêng. Không chỉ tập trung về phần cứng, Nokia smartphones còn là những chiếc camera mạnh mẽ đầy tiềm năng để người dùng thỏa sức trải nghiệm và ứng dụng nó vào các hoạt động trong cuộc sống.

Kỷ lục này còn là dấu ấn của sự sáng tạo, tiên phong theo một công nghệ đặc biệt, tối ưu cho người tham dự các sự kiện khi những tấm ảnh đạt được cả góc độ và tốc độ. Điều này đã khẳng định sức mạnh thương hiệu của Nokia tại thị trường Việt Nam.

HMD Global xác lập kỷ lục Việt Nam Khánh Linh The Face lộng lẫy trong Bức ảnh đa chiều được chụp bằng 24 điện thoại Nokia cùng lúc trong một giây.

