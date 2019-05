Dự án Him Lam Green Park tại Bắc Ninh gồm 666 nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở hoặc đầu tư tại tỉnh vùng ven đô.

Thời gian qua, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang... là những địa phương có sức hút với nhiều doanh nghiệp bất động sản. Trong nhiều lý do, cầu dồi dào nhưng nguồn cung còn eo hẹp được cho là điều kiện thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển tại các tỉnh lân cận Hà Nội. Các địa phương này có nhiều khu công nghiệp, một lượng lớn chuyên gia nước ngoài sinh sống làm việc lâu dài kéo thu nhu cầu căn hộ và hệ thống tiện ích phục vụ cuộc sống hiện đại.

Về phía các chủ đầu tư, quỹ đất rộng lớn đi cùng chính sách ưu đãi nhà đầu tư của mỗi tỉnh là hấp lực mạnh.

Bắc Ninh được dự báo là thị trường bất động sản tiềm năng.

Cũng chính vì các lý do đó, Công ty Cổ phần Him Lam lựa chọn Bắc Ninh là tỉnh để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu tấn công thị trường miền Bắc. Dự án khu đô thị Him Lam Green Park ra mắt hồi tháng 1/2019 đánh dấu sự hiện diện thương hiệu Him Lam tại phía Bắc sau nhiều sản phẩm thành công tại thị trường bất động sản phía Nam.

Him Lam Green Park sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích, quy hoạch, thiết kế... và được quy hoạch theo hướng khu đô thị hoàn chỉnh với các hạng mục khác nhau, từ cao tầng đến thấp tầng, với hơn 40 tiện ích.

Theo đó, dự án cung cấp số lượng sản phẩm lớn gồm 666 nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ. Chủ đầu tư hướng tới tiêu chí thân thiện, bền vững, kết nối cộng đồng và gần gũi với thiên nhiên.

Him Lam Green Park định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu, hoàn chỉnh tại Bắc Ninh.

Ngày 21/4, chủ đầu tư mở bán đợt 2, thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

Tại buổi lễ, nhiều khách hàng đã quyết định lựa chọn Him Lam Green Park sau khi nghe thông tin về những tiện ích mới, giá bán, chính sách bán hàng, hỗ trợ tài chính và cam kết từ chủ đầu tư.

Theo đó, nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua, chủ đầu tư Him Lam cho biết đã liên kết với ngân hàng để hỗ trợ vay vốn. Trong đó, ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng, thời hạn vay tối đa lên đến 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên với lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu là 7%. Đối với khách hàng áp dụng chính sách vay của ngân hàng và tiến hành thanh toán nhanh 70% còn được chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi vay trong năm đầu tiên.

Bên cạnh đó, đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 50% hoặc 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ nhận chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 4,7%.

"Khu đô thị Him Lam Green Park được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Bắc Ninh, giúp thay đổi diện mạo thành phố khi hoàn thành", đại diện chủ đầu tư bày tỏ.

Phạm Vân