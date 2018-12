Sự kiện IIusa Dinner do Hiệp hội IIusa (Invest In the USA) tổ chức cuối tuần qua tại Grand Hotel Saigon (số 8, Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) với sự tham dự của nhiều khách mời là các chủ dự án EB-5, Luật sư di trú EB-5 và các công ty tư vấn EB-5 trên toàn thế giới. Ông McKenzie Penton - Giám đốc sự kiện và phát triển kinh doanh của IIusa phát biểu ý kiến.