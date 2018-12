Với tiêu chí “Nơi an toàn mua sắm”, hệ thống phòng kiểm nghiệm này là một lợi thế giúp VinMart và VinMart+ kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa kinh doanh trong hệ thống, kiểm tra được các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam như chất tạo nạc, hooc môn tăng trọng, hóa chất, kháng sinh cấm, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, các chỉ tiêu vi sinh… VinMart còn có các đoàn thanh kiểm tra thường xuyên tới các cơ sở sản xuất của nhà cung cấp để đánh giá quy trình nuôi trồng, thu hoạch, chế biến. Do lượng hàng hóa tiêu thụ ngày càng đa dạng về chủng loại và tăng nhanh về số lượng, đồng thời hệ thống VinMart, VinMart+ liên tục được mở rộng trên phạm vi cả nước, nên việc song song áp dụng các hệ thống kiểm soát tiên tiến, vừa kiểm nghiệm qua phòng thí nghiệm hiện đại sẽ giúp đơn vị kiểm soát chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm với sản phẩm của nhà cung cấp.